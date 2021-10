Francesca Neri e la confessione dopo la malattia: “Adesso no”

Francesca Neri non si nasconde e parla del futuro. Adesso che la malattia è stabile tornerà a lavoro? La risposta non lascia dubbi

Francesca Neri dopo diversi anni di malattia è uscita allo scoperto. La celebre attrice, moglie di Claudio Amendola, ha raccontato il suo percorso e la battaglia intrapresa in un libro, “Come carne viva”.

Che Francesca non stesse bene era risaputo, ma fino a poche settimane fa lei, insieme a tutta la sua famiglia, aveva vissuto la sua malattia nel riserbo più totale. Ora però ha deciso di parlare, di raccontare la sua storia e di testimoniare quello che ha vissuto perché persone nella sua stessa condizione ce ne sono tante.

NON PERDERTI ANCHE — > Carolina Marconi, il cancro e la paura: l’operazione che le ha cambiato la vita

Francesca Neri ed il lavoro, la verità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Neri (@francescaneriofficial)

NON PERDERTI ANCHE — > Carolina di Monaco, guai in amore: “E’ andato via con lei..”

Non è la prima volta, certo, che Francesca Neri parla del suo libro e degli ultimi anni della malattia. Ieri lo ha fatto di nuovo, in radio, ospite nel programma di Rai Radio 2 “Ti senti” condotto da Pierluigi Diaco.

La moglie di Claudio Amendola ha parlato della cistite interstiziale che le provoca sofferenza e forti dolori. Una malattia che ha cambiato completamente la sua vita, tenendola lontana anche dal figlio.

Ma c’è una figura di cui in radio ieri l’attrice ha parlato, quella di sua mamma. Una donna sempre fredda, che non ha mai dimostrato un gesto d’amore, un abbraccio, un complimento, nulla. E le cose tra l’attrice e la madre non sono cambiate nemmeno durante il periodo più acuto della malattia. Anche nel libro c’è una parte dedicata a questo rapporto conflittuale con una donna che non ha mai capito la figlia definita “senza curiosità, incapace di esprimere sentimenti”.

Francesca Neri ha ammesso di aver sofferto molto, nel periodo più acuto della malattia ma anche quando era nel pieno della sua carriera. “Un lavoro che ha bisogno di riconoscimento” ha precisato. E allora Diaco le ha chiesto cosa ne sarà del suo lavoro e perché ne parla al passato. “Eri un’attrice? Non lo fai più?” l’ha incalzata.

La risposta della Neri è emblematica e non lascia dubbi: “Vediamo, non lo so… adesso no, non ne ho la necessità, perché ho tutta una serie di problemi che dovrei comunque affrontare”.