Carolina di Monaco, guai in amore: “E’ andato via con lei..”

Cambia tutto per Carolina di Monaco. Lei che ha sempre chiuso un occhio questa volta non può più farlo. Ecco perché

In questi ultimi giorni tutti gli occhi del gossip sono puntati su Monaco e questa volta non per le vicende di Alberto II. Ad attrarre gli occhi su di sé è la sorella Carolina di Monaco per via delle sue questioni amorose.

Ormai il suo nome e quello del marino, Ernst di Hannover, sono sulla bocca di tutti. Che lui sia un tipo sopra le righe è risaputo, che entrambi non si fanno vedere in pubblico insieme da più di 10 anni anche. Oggi però c’è un altro capitolo che incuriosisce chi ama seguire le vicende dei reali. Il divorzio sembra essere sempre più vicino. Vi spieghiamo perché.

NON PERDERTI ANCHE — > Royal Family, grande preoccupazione per il Principe Carlo: quella minaccia lo…

Carolina di Monaco, ora cambia tutto: la svolta

NON PERDERTI ANCHE — > La Regina Elisabetta si ferma: Buckingham Palace annuncia il responso dei…

Guai in amore per Carolina di Monaco. Ben presto potrebbe dividere per sempre la sua vita da quella del suo secondo marito, Ernst di Hannover, padre della sua Alexandra, erede di una casata millenaria tedesca oltre che cugino della Regina Elisabetta.

Visto i titoli, Carolina si è guardata bene dal non menzionare mai, nei suoi piani, il divorzio. Separandosi da Ernst perderebbe i titoli che ora sono di certo più alti rispetto a quelli che le spettano da parte della sua famiglia. Ma vista la situazione che sta degenerando, i ben informati dicono che ora dovrebbe essere arrivato proprio il momento.

Oltre le scappatelle, le figuracce ed i guai combinati dal marito nel corso degli anni, questa volta Carolina si trova a dover davvero mettere la parola fine a questo matrimonio, ormai solo su carta, partito nel 1999 ma sempre stato sul filo del rasoio. La colpa è di una lei, una donna di cui si è invaghito Ernst di Hannover e con la quale il principe si sta facendo immortalare sempre più spesso.

Se all’inizio si parlava di indiscrezioni e di voci, oggi ci sono anche le foto. Non si nasconde più il cugino di Elisabetta e si mostra alla luce del sole con la sua nuova fiamma: Claudia Stilianopoulos. Le foto arrivano da Madrid e si nota come tra il principe e l’artista ci sia molta complicità.

I due si sono conosciuti a luglio ad Ibiza e pare che abbiano serie intenzioni di portare avanti la relazione. Sarebbe, dunque, solo questione di tempo. Il divorzio pare essere assicurato.