Sorpresa per Francesca Cipriani: nella casa del GF Vip entra Alessandro Rossi, il suo attuale fidanzato. Dopo i loro ultimi incontri, questa notizia le provoca una reazione… decisamente non inaspettata!

Stasera sorpresa con i fiocchi per Francesca Cipriani, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando sicuramente di una delle preferite di questa edizione, proprio come riesce ad esserlo in tutti i reality in cui partecipa. Francesca con la sua simpatia e la sua esuberanza riesce sempre a conquistare tutti. Questa volta è entrata nel programma lasciandosi fuori qualcosa da cui ha fatto davvero tanta fatica a separarsi: stiamo parlando del suo attuale fidanzato Alessandro Rossi, di cui è follemente innamorata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “GF Vip”, nella casa volano parole pesanti: rischio squalifica per due…

GF Vip, entra Alessandro Rossi nella casa più spiata d’Italia

Stasera Francesca ha ricevuto la sorpresa più inaspettata di tutte: Alessandro è stato preso come concorrente temporaneo di questa edizione, motivo per cui vivrà a stretto contatto davanti alle telecamere con la sua fidanzata. Quando Francesca ha appreso la notizia, ha rischiato davvero di sentirsi male. Già per le prime sorprese ricevute da parte del suo innamorato ha avuto delle reazioni davvero importanti, che hanno portato i suoi coinquilini a prepararle acqua e zucchero perché ogni volta è stata davvero sul punto di avere un malore. Questa volta invece si è ritrovata davanti il suo ragazzo in carne ed ossa, e ha avuto modo di toccarlo dopo quasi due mesi di lontananza. La sua reazione è stata fuori da ogni controllo: una gioia così grande che ha fatto davvero fatica a contenere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Sono in un mare di…”, il concorrente scoppia a piangere. Succede…

Come sarà da oggi in poi il suo percorso con Alessandro accanto nella casa? Tutti sono curiosi di vedere cosa succederà con l’entrata del fidanzato di Francesca nel programma.