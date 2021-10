“Sei bella da togliere il fiato”, Rosalinda Celentano è tornata: occhi da pantera e femminilità esplosiva – FOTO

La figlia di Celentano e Claudia Mori sui social ha postato uno scatto dove appare super grintosa e piena di vita, una bomba che fa impazzire i fan.

Durante l’edizione 2020 di “Ballando con le stelle” è stata in coppia con Tinna Hoffman con cui ha stregato il pubblico a casa e ha emozionato grazie alla sua sensibilità di raccontarsi e crescere come donna nel corso delle varie puntate dello show danzante.

“Io ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto poi mi volevano rifare, però io non ho voluto”, ha confessato. “Non ho mai avuto un rapporto con il mio corpo, praticamente neppure con me stessa, non mi sono mai particolarmente piaciuta”.

Rosalinda Celentano ha poi svelato come il rapporto con Tinna le abbia smosso qualcosa in testa: “Mi insegna il contatto, a familiarizzare con il mio corpo. Se persevero a non amarmi ci sarà il buio totale”.

Dopo la parentesi di “Ballando” Rosalinda è però scomparsa dalle scene per circa un anno per farci ritorno ieri con un post che racconta molto di lei.

Rosalinda Celentano smuove gli animi, una femminilità come poche

Occhi vispi e uno sguardo che ammutolisce e affascina allo stesso tempo. Così si è presentata ieri nell’ultimo suo post Instagram la figlia del Molleggiato, un suo ritorno sui social muto e senza didascalia per svelare cosa le è successo.

Tanto è bastato però per animare gli animi dei fan che la seguono con affetto da anni e tifano per lei. I messaggi che le hanno lasciato sono esplicativi del loro esserle accanto: “Trovo questa donna bella da togliere il fiato”, “Sei uno spettacolo…in tutti i sensi…🔥”, “Semplicemente bellissima 🥰”, “Magnifica creatura”, “Ma sei tornata??”.

Si tratta di uno scatto realizzato evidentemente per uno shooting fotografico in cui lei è rannicchiata a terra con le ginocchia al petto. Indossa una lunga giacca di pelle nera, sneakers e jeans a zampetta solo accennata.

Guarda fissa la fotocamera con sguardo serio di chi parla con gli occhi e preferisce tener invece chiusa la bocca lasciando agli altri una risposta finale esaustiva. Attendiamo ora una spiegazione dalla bella Rosalinda e magari anche qualche aggiornamento sulla sua vita privata e sentimentale.