“È diventato vomitevole”, fan in rivolta contro “Uomini e Donne”: la scena trasmessa oggi ha superato i limiti

I fan di “Uomini e Donne” stanno ancora protestando per la scena andata in onda oggi: il programma, a detta del pubblico, starebbe superando ogni limite

Quest’oggi, “Uomini e Donne” ha dato spazio alla sfilata delle dame del trono over, che da diverse settimane non si esibivano con le loro performances a luci rosse. Il tema di oggi, presentato da Maria, non divergeva da quelli proposti in precedenza. “Come ti seduco”: questo l’orizzonte entro cui le signore del parterre avrebbero dovuto muoversi.

La prima a sfilare, come di consueto, è stata la veterana Gemma Galgani, che dopo essersi sottoposta a svariati interventi di chirurgia estetica, ha deciso di esibirsi in una mise più che bollente. Immediata la reazione di Tina Cipollari, che ha definito la performance della dama “inadeguata e volgare“. Quello che è accaduto dopo, tuttavia, ha fatto infuriare i telespettatori, che non si erano mai ribellati contro il programma fino a questo punto.

Fan in rivolta contro "Uomini e Donne": la scena trasmessa oggi ha superato i limiti

Gemma Galgani, che a “Uomini e Donne” ha sfilato rispettando il tema “Come ti seduco”, si è esibita in un sensazionale “car wash”. La dama, che ha fatto predisporre in studio una Fiat 500, ha realizzato un travolgente e sensualissimo lavaggio della vettura, cospargendosi di schiuma e ammiccando in direzione dei cavalieri. Dopo gli interventi di chirurgia estetica, la Galgani sembra aver acquisito molta sicurezza in sé, e non teme più le aspre critiche degli opinionisti. Critiche che, a seguito della sfilata odierna, non si sono fatte attendere.

Tina Cipollari, sua acerrima nemica, ha definito la scena “volgare e non adatta ad una donna dell’età di Gemma“. Dopo aver constatato che le votazioni degli uomini, contrariamente ai suoi pronostici, erano più che positive, l’opinionista se l’è presa anche con il parterre maschile. “Tu puoi sedurre solo certi tipi di uomini!” – ha tuonato la Cipollari, sminuendo i cavalieri – “Gli uomini di classe non ti guarderebbero mai“. Successivamente, la Cipollari è corsa a prendere il medesimo secchio d’acqua utilizzato da Gemma per il car wash, per poi rovesciarglielo in testa.

Una scena che ha scatenato le risate dei presenti in studio, ma che il pubblico da casa non ha affatto gradito. Mediante la pagina Facebook del programma, i fan si stanno ribellando contro le immagini trasmesse quest’oggi, che secondo il parere di molti rasentano il bullismo. “Questo programma è diventato vomitevole” – questo il severo rimprovero di un utente, affiancato da molti altri – “Orribile Tina, mi vergogno per lei“, “Ho provato imbarazzo guardando tutto ciò”.

Maria De Filippi, nonostante le critiche si stiano moltiplicando in tutti i canali social della trasmissione, continua imperterrita a riproporre gli stessi siparietti. Probabilmente, al netto delle ribellioni, quel che assicura audience a “Uomini e Donne” sono proprio queste scene, che travalicano ogni limite.