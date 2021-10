Scoppia la polemica a ”Ballando con le stelle” tra la concorrente Mietta e la giurata Selvaggia Lucarelli che si scontrano sul tema vaccini.

Nel corso della seconda puntata del programma del sabato sera di Rai Uno, condotto brillantemente da Milly Carlucci, è andata in scena un’accesissima polemica su un tema che sta facendo discutere tantissimo nell’ultimo periodo, ossia quello dei vaccini.

La giurata Selvaggia Lucarelli, negli ultimi mesi, si è resa portavoce sui suoi canali social, in tv e in radio, portando avanti una questione per cui si è battuta fin dal principio: una vera e propria guerra ai no vax.

Non ha perso occasione neanche stavolta per parlarne e mettere i puntini sulle i riferendosi ad una concorrente in gara che è affetta da coronavirus.

Stiamo parlando di Mietta che balla in coppia con Maykel Fonts. La cantante è risultata positiva al covid, le condizioni sono stabili tanto che sembra essere asintomatica, ma ovviamente è in quarantena. Così come il suo ballerino che seppure è negativo sia al tampone rapido che a quello molecolare, per le regole del programma non può accedere in studio.

A questo punto Milly Carlucci ha chiarito: “Anche se noi siamo tutti vaccinati ci sottoponiamo a un tampone ogni settimana e in questo caso Mietta è risultata positiva”.

La reazione di Selvaggia Lucarelli: “Non è un programma sicuro!”

Subito è intervenuta la giornalista: “Mi auguro che anche loro siano vaccinati!”. Siccome la risposta da parte di Maykel Fonts e Mietta tardava ad arrivare e la Lucarelli incalzava, la conduttrice ha dovuto chiederlo direttamente a loro: “Siete vaccinati?”.

Mentre Fonts ha risposto subito “Sì, certamente!”, Mietta si è mostrata stizzita obiettando: “Ma perché dobbiamo parlare di questo?”.

Selvaggia Lucarelli, infastidita, ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti non solo della cantante ma anche della produzione: “Stiamo parlando di un programma in cui si suda e c’è molto contatto fisico. Dovrebbe esserci assicurato che chiunque partecipi sia vaccinato per la salute di tutti noi. Non è possibile che non sia così e tu Mietta mi sembri essere anche sulla difensiva!”.

Mietta risponde raggirando la domanda: “No, non sono sulla difensiva mi dispiace essere a casa quando vorrei essere lì in studio con voi!”. A questo punto, Milly Carlucci non può far altro che cercare di stroncare la polemica, salutando la coppia in quarantena e chiudendo il collegamento.

Tuttavia, non finisce qui. Durante la pausa pubblicitaria la conduttrice radiofonica di ”Radio Capital”, pubblica un post su Instagram che chiarisce ancora meglio la sua posizione: “Questa è la postazione del truccatore che ho visto fare la sua valigetta stasera (arrivato il risultato del molecolare di una concorrente) e andare a casa. Per una persona che qui prende il Covid, vanno a casa il ballerino professionista, truccatore, parrucchiere e chiunque abbia avuto contatti stretti. Dispiace vedere persone felici di lavorare, andare a casa. Capita, almeno proviamo a prevenirlo vaccinandoci.”