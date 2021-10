Ambra Angiolini incuriosisce i fan, un commento sotto un post di Instagram non è passato inosservato, qualcuno spera in un nuovo amore.

La fine della relazione tra l’attrice Ambra Angiolini ed il mister Massimiliano Allegri ha dato decisamente spettacolo. Pagine e pagine di magazine di gossip hanno commentato la vicenda, cercato di capire perché e per come, fatto supposizioni ed infine sentenziato.

Da quello che è emerso nei giorni scorsi, Ambra ha lasciato Allegri per dei problemi insorti durante il primo lockdown di marzo 2020, problemi che poi si sono protratti nel tempo fino a materializzarsi con uno o più tradimenti da parte del mister.

Quello che sicuramente ha fatto scalpore è stato anche il mancato invito per Ambra al matrimonio della figlia di Allegri, una scortesia che non è stata commentata dall’attrice ma dal mondo del web si.

Tutti hanno avuto modo di commentare e dire su questa relazione travagliata, sono stati giorni particolari nei quali Ambra ha deciso il silenzio ed il calore della famiglia, l’unica certezza che ha e che avrà sempre.

Un commento su Instagram sta facendo sognare il web, di cosa si tratta?

Un “vabbè” che forse vale molto di più…

Dopo la bufera con mister Allegri, l’attrice ritorna sui social, il suo profilo Instagram è seguito da 902 mila follower. Con coraggio sta cercando di dare una sorta di normalità alla sua vita dal momento che si ritrova ad affrontare un momento molto difficile (uno dei tanti dopo i disturbi alimentari e la fine del matrimonio con il cantante Francesco Renga).

Ambra e Jolanda (nata dalla relazione con Renga) si sono tatuate “… un “ per sempre “ che non si poteva rifiutare, pensato con gli occhi a cuore…”, a questa dichiarazione l’adolescente risponde con un “Mami”, l’attrice controbatte con un tenero “Tu e Leo, sono ricchissima”.

Fin qui nulla di strano, uno scambio di battute tra madre e figlia se non fosse per il fatto che a commentare il momento felice c’è anche l’ex marito Francesco Renga, che si limita a scrivere “Vabbè…” seguito da un emoticon.

I fan non credono ai propri occhi, tutti sperano in un ritorno di fiamma tra i due che al momento sono sempre in sintonia, ma siamo sicuri solo per amore dei figli? Vedremo…