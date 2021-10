“Ballando con le Stelle”, terremoto in diretta: il gesto estremo di Alessandra Mussolini gela tutti

Ieri sera nello show di Milly Carlucci si è assistito all’ennesima lite tra la Mussolini e la Lucarelli che ha portato la prima ad abbandonare il suo ruolo di opinionista.

L’amatissimo programma danzante di Milly Carlucci su Rai 1 è partito già con il botto e ieri sera, alla sue seconda puntata di stagione, ha visto fuoco e fiamme proprio tra due ex rivali dello show. Parliamo di Selvaggia Lucarelli, in veste di giurata, e Alessandra Mussolini, che partecipò a “Ballando” come concorrente l’anno scorso.

Dopo frecciatine e battibecchi tra le due nella passata edizione, ieri sera è arrivata la lite che ha decisamente rovinato il clima di gioco e ha costretto la ex parlamentare e nipote del duce ad abbandonare la sua postazione come opinionista. Facciamo un passo indietro e vediamo cosa ha portato le due prime donne sul piede di guerra.

LEGGI ANCHE –> Selvaggia Lucarelli esplode contro “Ballando con le stelle”: “Non è un programma sicuro”

Lucarelli vs Mussolini, guerra fredda aperta che scoppia durante la puntata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mussolini (@alemussolini_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Ballando con le stelle”. Selvaggia Lucarelli e Morgan: cosa c’è tra i due? Il passato è turbolento

Il tutto è scaturito da un post pubblicato da Selvaggia Lucarelli in settimana in risposta ad un utente che le chiedeva “Perché Mussolini a Ballando?” e a cui lei ha risposto: “Le dittature finiscono, prima o poi“.

Alessandra Mussolini, con un commento pubblicato sulla sua pagina Instagram, aveva lasciato intuire di voler abbandonare la sua postazione dopo tale sferrata della collega: “Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare”.

Ieri sera poi la bomba finale. La padrona di casa una volta aperte le danze nel presentare i suoi ospiti, ha spiegato quello che è accaduto con queste parole: “Allora in settimana c’è stata una querelle sui social, come la vogliamo chiamare? Una discussione? Una querelle tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, vediamo come è andata a finire”.

Al ché Alessandra dalla sua postazione ha zittito tutti con questa ammissione: “Milly, stasera non mi devi dire niente, ma io lascio, mollo. Ballando ha insegnato a superare i pregiudizi, le discriminazioni, io l’ho capito, qualcun altro no…quindi lascio. Sì, lascio il palco e me ne vado tra il pubblico, il mio posto è là con loro!”.

La ex parlamentare ha anche dato un ennesimo colpo alla Lucarelli che dal canto suo ha assistito muta alla scena: “Ti piace il mio vestito? È un omaggio a tutte le galline del mondo!”. Che succederà dunque nelle prossime ore, ci sarà un dietro front della Mussolini o le scuse pubbliche di Selvaggia Lucarelli?