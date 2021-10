L’ex compagno della showgirl non si sta mantenendo in disparte dopo tutto quanto accaduto a seguito della vicenda con Allegri. Il suo messaggio fa sognare.

La vicenda accaduta ad Ambra Angiolini a seguito della consegna del papiro da parte di “Striscia la Notizia” che ha puntato il dito su di lei e la fine della relazione con Massimiliano Allegri è ancora vivida nella mente di molti per la cattiveria con cui è stata buttata in pasto alla cronaca senza empatizzare sull’emotività dei diretti interessati.

Tantissima solidarietà sia per la showgirl che per la figlia Jolanda, la “bambina” 17enne avuta dalla relazione con Francesco Renga, che proprio in quest’occasione si è dimostrata molto più matura grazie al messaggio che ha scritto per tenere a basa il gossip dalla mamma presa d’assalto nelle ore dopo l’accaduto.

Anche l’ex compagno Renga però a modo suo ha sempre sorretto al famiglia, i messaggi che ha scritto sui social vogliono dire molto del bel rapporto che ancora i due hanno l’una per l’altra.

LEGGI ANCHE –> Francesca Fialdini: “…è più bella”, inaspettata la reazione dei fan. Cosa succede?

Francesco Renga manda il messaggio più bello alla figlia Jolanda e ad Ambra, che gioia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Carolina Di Monaco tragico epilogo, con lui finisce e si innamora di un’altra. Il nome

Il cantante dopo l’accaduto del tapiro e l’accaduto alla ex moglie aveva scritto sui social un messaggio apparentemente molto banale, anche se il vero messaggio d’amore va scovato nei commenti. “Io non trovo Bugo…Bugo??? Oggi giornata un po’ così, ma voi non c’entrate… Volevo salutarvi! Buon lavoro a chi sta lavorando! Ora sto preparando la pappa a mio figlio, pasta al ragù, ciao!”.

Tra i commenti un fan gli scrive: “Hai una grande figlia, che non le manda a dire ma le dice”, il buon Francesco ha lasciato una risposta semplice e diretta. Un “Eggià” che testimonia l’orgoglio per una figlia tanto matura e sempre presente per loro.

Renga non è stato neppure zitto dopo che madre e figlia si sono tatuate insieme quel bellissimo tatuaggio con il soffione che le unisce e materializza l’indifferenza verso chi prova ad aggredirle e far loro del male.

Anche stavolta il papà tra i commenti ha sintetizzato un “Vabbè” con una faccina disperata che racconta molto del legame che ha con le sue donne che appoggia e stima moltissimo, anche in questi gesti all’apparenza insignificanti ma carichi invece di amore e stima reciproca.