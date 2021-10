Una puntata scoppiettante quella di ieri sera nel programma dove tra concorrenti davvero bravissimi e gag strepitose anche i giudici l’hanno combinata grossa.

Sabato 23 ottobre è andata inscena una nuova puntata del programma più divertente della tv con gli immancabili giudici Teo Mammucari, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi affiancati da Sabrina Ferilli. Non solo tanti ospiti e concorrenti molto bravi che hanno portato in scena performance eccezionali, ma anche un’ennesima prova di forza che stavolta ha preso in causa proprio i giurati e la stessa Ferilli impegnati in una prova che ha rischiato di far loro molto male.

Prima della prova improvvisamente nello studio si è sentito un botto e le luci si sono spente. L’attrice romana ha esclamato impaurita: “Porca l’oca zozza. Guarda che finisce che ci facciamo male“. Quando l’illuminazione è ripartita accanto a lei c’era un uomo con un mantello nero e una maschera azzurra che ha chiesto di eseguire per lui un esercizio molto bizzarro.

Sabrina Ferilli avverte i giudici: “Ci facciamo male sul serio”

Eccetto Gerry risparmiato per via del dolore al ginocchio, gli altri 4 giudici sono stati invitati ad accomodarsi su quattro sgabelli posti al centro dello studio e ancorati con le mani hanno formato una sorta di catena umana.

Maria De Filippi si è sdraiata sulle gambe di Sabrina, Zerbi sulle gambe di Maria e Teo Mammucari su quelle di Rudy. Gerry invece aveva l’arduo compito di sfilare gli sgabelli da sotto la formazione umana. Sabrina ancora una volta ha gridato scoraggiata: “Sganciamoci da questa stron**ta che ci facciamo male davvero“. Non si sbagliava per l’appunto. Infatti poco dopo tutti insieme sono caduto di peso a terra con le gambe all’aria.

“Mortacci tua. Te l’ho detto che ci facevamo male. Dovete dare retta a me che sono l’unica ad avere un briciolo di cervello in questo gruppo di matti. Ci potevamo sfasciare la testa“, ha sbraitato l’attrice innervosita.