“Sei la perfezione”, Francesca Ferragni visione turbolenta in bikini: annebbia la vista e manda in iperventilazione – FOTO

La giovane influencer si trova nelle Dolomiti per un soggiorno di relax e piacere, la foto in bikini stordisce tanta è la sua bellezza.

La bellissima dentista classe 1989 sta trascorrendo con le amiche e la sorella Valentina un fine settimana all’insegna del relax in una delle cornici naturalistiche più belle d’Italia, ovvero il Parco Naturale Adamello Brenta in Trentino.

Non solo natura, laghi a specchio con vista montagna, passeggiate ed escursioni ad alta quota, ma anche tanta pace in una delle strutture alberghiere e ricettive più in voga in quella zona. Si trova infatti alloggiata presso il Lefay Resort And Spa Dolomiti a Pinzolo, in provincia di Trento. Proprio da qui arriva l’ultimo scatto social di Francesca Ferragni che ha alzato le palpitazioni ai follower della sua community. Vediamolo insieme.

Francesca Ferragni mostra un fisico mozzafiato nella cornice delle Dolomiti, un sogno

