“Un tuffo al cuore”. Caterina Balivo: un weekend dorato. Sotto le FOTO glamour spunta il commento piccantello

Caterina Balivo. La presentatrice tv ha partecipato a una serata di gala a Milano. Sul suo profilo Instagram è apparso un commento invasivo al quale ha risposto per le rime

Il pubblico italiano sicuramente ha avvertito l’assenza dal piccolo schermo di un volto amatissimo come quello di Caterina Balivo. La presentatrice ha militato in casa Rai lavorando quotidianatamente prima nel programma “Detto Fatto” (ereditato da Bianca Guaccero) poi in “Vieni da me”.

Manca in tv con un progetto tutto suo da ben due stagioni. Per chi si fosse curioso di scoprire il motivo, sappia che ricade in una libera scelta della famosa star nostrana. Complice la propagazione del Covid19, ha voluto dedicarsi alla sua famiglia composta dal marito, il manager finanziario Guido Maria Brera, e i loro due figli, Guido Alberto e Cora.

Caterina Balivo risponde per le rime ai leoni da tastiera

Caterina Balivo non è del tutto scomparsa dalla scena. Con frequente cadenza condivide immagini della sua vita privata o photoshooting sponsorizzati sul suo profilo Instagram.

Al momento è seguita da una platea di quasi 1,5 milioni di follower che la innalzano come top influencer in Italia. Gli ultimi scatti resi pubblici la vedono immersa in una location di lusso nel cuore della città di Milano: palazzo Clerici.

C’era anche lei tra la schiera di vip che hanno partecipato alla serata di gala organizzata da Franciacorta, azienda leader del settore vinicolo. Per l’occasione ha indossato un mini dress dorato (marca Amen). La profondissima scollatura non risultava affatto volgare sul suo corpo esile; le gambe sinuose sono state impreziosite da scarpe in tinta del famoso brand Louboutin. La clutch, invece, portava la firma Yves Saint Laurent.

“Il vero tuffo al cuore è immergersi nel tuo fascino e nella tua bellezza conturbante” – scrive un fan tra i commenti, ammaliato dagli scatti condivisi dalla raggiante Caterina Balivo.

Tuttavia, insieme ad attestati di stima così evidente, è apparsa anche una frase un po’ invadente che è andata a toccare direttamente la sfera privata della presentatrice. Una utente scrive: “Ti seguivo sempre a ‘Detto Fatto’. Però lavorare con due figli non è semplice. La tua scelta la capisco. Anch’io ho due figli grandi ormai e indipendenti però ho sempre lavorato a tempo pieno”. Poi la frecciatina: “Prossima volta mi scelgo un marito anch’io che mi mantenga”.

Eh no, Caterina Balivo non ci sta ad affermazioni di questo tipo e risponde per le rime: “Tesoro, da quando ho 17 anni mi mantengo da sola e a 41 continuo a farlo. Non esiste solo la tv”. Aggiunge: “Ho capito il senso del tuo messaggio, tu cerca di capire il mio”.

Come già detto, Caterina Balivo sta approfondendo la sua carriera come novello personaggio del web. Inoltre, non è del tutto scomparsa dal piccolo schermo. É stata impegnata nelle vesti di giudice nel programma di Milly Carlucci “Il cantante mascherato”, ruolo che, presumibilmente, riprenderà anche durante la stagione in corso.