Le pagelle e il tabellino di Inter-Juventus gara utile per la nona giornata di campionato, appena terminata.

Nel posticipo di lusso della nona giornata, in scena il derby d’Italia tra Inter e Juventus.

I neroazzurri inseguono Napoli e Milan entrambe in testa alla classifica mentre la squadra di Mister Allegri, dopo un terribile avvio di campionato, cerca di agganciare la ‘zona Europa’.

La gara si sblocca subito in favore della squadra di casa: al 16′ dopo che la Juventus perde Bernardeschi per infortunio l’Inter passa in vantaggio. Conclusione bellissima di Calhanoglu che si stampa sul palo, ma arriva Dzeko che ribatte in rete.

All’87’ arriva il penalty per i bianconeri che cambia le sorti della partita. Fallo in area di Dumfries ai danni di Alex Sandro, Mariani viene richiamato al VAR e concede il calcio di rigore.

Si posiziona dagli undici metri Dybala che regala il pareggio ai suoi.

Dunque sia Inter che Juventus salgono di un punto in classifica, dopo 9 giornate di Serie A. Gli uomini di Inzaghi vanno a 18 punti, a -7 dalle capoliste Napoli e Milan. I bianconeri, invece, superano la Lazio e agganciano sia Fiorentina che Atalanta a 15 punti.

Inter-Juventus: le pagelle e il tabellino

INTER – JUVENTUS 1-1

RETI: 16′ Dzeko, 88′ Dybala

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.6, de Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 6, Barella 6.5 (90′ Vecino sv), Brozovic 6.5, Calhanoglu 6.5 (61′ Gagliardini 6), Perisic 6.5 (72′ Dumfries 4.5); Dzeko 7, Lautaro 5.5 (72′ Sanchez 6).

A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Satriano. Allenatore: Simone Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Danilo 6, Bonucci 5.5, Chiellini 6; Cuadrado 5.5 (64′ Chiesa 6), Bernardeschi sv (14′ Bentancur 5.5), Locatelli 6 (87′ Arthur), McKennie 5.5 (87′ Kaio Jorge sv), Alex Sandro 6; Kulusevski 5.5 (64′ Dybala 7), Morata 5. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, De Ligt, Arthur, Ramsey, Pellegrini, Rugani, Bentancur. Allenatore: Massimiliano Allegri.

AMMONIZIONI: 40′ Barella 43′ Alex Sandro 70′ Perisic

Nella prossima gara che si giocherà nel turno infrasettimanale la Juventus affronterà il Sassuolo, mercoledì 27 ottobre alle 18:30. L’Inter, invece, giocherà in casa dell’Empoli nello stesso giorno ma alle 20:45.