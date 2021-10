Davide Silvestri in lacrime nel “GF Vip”. Il motivo lascia senza parole

Davide Silvestri è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del GF Vip. Questa sera ha vissuto un momento molto speciale nella casa

Davide Silvestri è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti assoluti di questa sesta edizione del GF Vip. L’attore è entrato nella casa per vivere questa esperienza che ha sognato per tanto tempo e che lo ha portato a tartassare Alfonso Signorini, chiedendogli più volte di dargli questa opportunità. Fino ad ora non sta deludendo le aspettative di nessuno: è un grande personaggio, sa come creare dinamiche all’interno del programma e a far sentire la sua voce. Stasera però ha vissuto un momento molto emozionante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Che tempo che fa”, Ed Sheeran durante l’intervista svela la macabra notizia: “L’ho scoperto stamattina”

GF Vip, Davide in lacrime durante la puntata: “Il mio periodo buio”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n. d e f r a t e l l o t v )

Davide è stato chiamato della Mystery Room, dove ha avuto modo di raccontare la sua storia. La sua carriera da attore cominciata quando aveva a malapena sedici anni e poi il momento buio, quello in cui ha capito che questo mestiere non gli dava l’energia di cui aveva bisogno e ha deciso dunque di mollare. Davide, in lacrime, ha raccontato che il momento più bello della sua vita è stato quello in cui si è rialzato, si è rimboccato le maniche e ha cominciato a fare il metalmeccanico. “Mio padre fu fondamentale in questo. Mi disse “devi vergognarti quando vai a rubare non quando decidi di andare a lavorare”. E così ne sono uscito e quel lavoro, che è stato il mio momento di transizione, mi ha concesso di vivere il momento più bello della mia vita“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Barbara D’Urso ed il nuovo programma, la sua amica spiffera tutto

Davide non si è mai aperto tantissimo nella casa ma ha anche spiegato il perché: “Sono poche le persone nella vita a cui io mi apro davvero, figuriamoci qua dentro“.