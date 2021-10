Miriana Trevisan, la madre di Nicola rompe il silenzio: “Ora parlo io”

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip: i due stanno vivendo un momento molto particolare a causa di quanto accaduto nella scorsa puntata

Miriana Trevisan e Nicola Pisu di recente si sono tanto avvicinati nella casa del Grande Fratello Vip. Quest’ultimo si è dichiarato molto innamorato di Miriana, mentre lei tiene il freno a mano perché non riesce a lasciarsi andare, avvertendo la pressione delle telecamere. Quando Miriana ha cominciato a mollare un po’ la presa, sono stati mostrati ad entrambi dei messaggi scritti da Patrizia, la madre di Nicola, che ha fatto un appello a suo figlio chiedendogli di non farsi prendere in giro. Tutto questo ha scatenato il caos.

Grande Fratello Vip, arriva il confronto tra Patrizia, Nicola e Miriana

Così Patrizia questa sera ha deciso di entrare nella casa e di chiarire una volta e per tutte prima con suo figlio Nicola, e poi con la donna che ha cominciato a frequentare. Appena l’ha vista, le ha detto subito che quel messaggio non era riferito a lei ma ai ragazzi in generale della casa. Poi ha aggiunto: “Io lavoro per le donne da tanti anni quindi io le donne non le giudico, e di certo non potrei giudicare te perché anche io ho sposato un uomo più giovane di me. Non me la sento di dare un giudizio perché penso che non ci sia ancora niente di stabile tra di loro, non hanno ancora trovato un loro equilibrio“. Miriana ha ribadito ancora una volta di essere molto attratta da Nicola ma di non provare dei sentimenti per lui, e la sua sincerità è stata molto apprezzata da Patrizia che ha avuto molto piacere di potersi chiarire con lei.

In seguito, Patrizia ha consigliato a suo figlio di concentrarsi di più su se stesso e di pensare a trovare prima un lavoro per poter avere una stabilità mentale ed economica tutta sua.