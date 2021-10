Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono ritornati insieme dopo il loro periodo di crisi ed è stato reso ufficiale oggi ad Amici: Valentin ha reagito così sui social

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono una delle coppie più discusse degli ultimi anni. I due, sposati oramai da un po’, hanno vissuto un forte momento di crisi. Un paio di edizioni di Amici fa, Francesca è stata molto corteggiata da un allievo di nome Valentin e ha iniziato una frequentazione con lui, lasciandosi andare a causa di un periodo di crisi che stava vivendo con suo marito in quel momento. Ad oggi quella crisi è passata e Raimondo e Francesca hanno deciso di riprovare a salvare il loro matrimonio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Cantante de “Il Volo” beccato con lui: la FOTO improbabile che nessuno si sarebbe mai aspettato

Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme: Valentin reagisce così

Il modo in cui le dinamiche di Amici continuano a distruggere quelle del GF#Amici21 pic.twitter.com/pLidy6eN4h — P a o l a . ( @ I p e r b o r e a _ ) October 24, 2021

Tutto ciò è stato reso ufficiale nella puntata di Amici di oggi, dove sono stati ospiti Pio e Amedeo che hanno deciso di indagare sulla coppia. Già da un po’ si vociferava un loro ritorno ma solo oggi abbiamo avuto la conferma di tutto ciò. Il duo comico ha chiamato i due al centro dello studio, facendo notare che Maria ha “riunito ciò che lei stessa ha diviso”. Francesca e Raimondo si sono lasciati andare ad un bacio di fronte a tutti, confermando così il loro ritorno di fiamma. Il messaggio di Valentin sui social non è tardato ad arrivare: “Quando chiudi una donna dentro una gabbia d’oro usandola come prodotto mediatico solo per audience, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Carolina Di Monaco tragico epilogo, con lui finisce e si innamora di un’altra. Il nome

Cosa vorrà dire Valentin con questo messaggio? Il pubblico per il momento è dalla coppia di Francesca e Raimondo, che sono ritornati ad amarsi nonostante tutto quanto.