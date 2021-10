Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo di 70 anni è morto precipitando con il proprio furgoncino sui tetti di alcune case a Stelvio, in provincia di Bolzano.

Un uomo di 70 anni ha perso la vita in un tragico incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri a Stelvio, in provincia di Bolzano. Il 70enne avrebbe perso il controllo del furgoncino sul quale viaggiava che è finito fuori dalla carreggiata ed è precipitato su alcune case. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale medico del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della vittima. Intervenuti, per gli accertamenti del caso, anche i carabinieri.

Spaventoso incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 25 ottobre, a Stelvio, piccolo comune nella provincia di Bolzano.

Un furgoncino, riporta la redazione locale de La Voce del Trentino, dopo aver sbandato, è uscito dalla carreggiata ed successivamente è precipitato finendo sui tetti di alcune abitazioni. Alla guida del veicolo un uomo di 70 anni, Gilbert Angerer, che purtroppo ha perso la vita nel sinistro.

Lanciato l’allarme sul luogo della tragedia sono accorsi l’equipe medica del 118 e diverse squadre dei vigili del fuoco. I pompieri, scrivono i colleghi de La Voce del Trentino, considerato il punto in cui il mezzo è terminato, hanno faticato a recuperare il mezzo e si è reso necessario l’intervento di un’autogru. Per l’automobilista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Non sono ancora chiare le ragioni per cui la vittima abbia perso il controllo del furgoncino, circostanza su cui sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, giunti sul posto insieme alle squadre di soccorso e agli agenti della Polizia Locale. Le forze dell’ordine stanno, dunque, cercando di ricostruire la dinamica del sinistro costato la vita al 70enne.