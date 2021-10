Sbaraglia la concorrenza Sonia Bruganelli e vince su tutte. È lei la regina di bellezza e grazia su Instagram

Un personaggio irriverente che negli ultimi tempi ha fatto parlare molto di sé. Non solo perché è la moglie di uno dei conduttori più amati del piccolo schermo ma anche per via di alcune uscite infelici che le hanno procurato le offese del web.

Lei è Sonia Bruganelli, attuale opinionista del “Grande Fratello Vip” e moglie di Paolo Bonolis. Una donna che non si nasconde e dice sempre quello che pensa ma che spesso risulta, per alcuni, fuori luogo.

Note sono le frasi nelle quali è stata accusata di ostentare la sua ricchezza, anche se per Sonia non ci sono solo critiche. Il suo profilo Instagram cresce sempre di più ed i fan la adorano.

Sonia Bruganelli e lo scatto da sogno

Torna su Instagram Sonia Bruganelli e ci regala un magnifico scatto. Si tratta di un primo piano che, da solo, descrive la grande bellezza della moglie di Paolo Bonolis.

Lei che in un primo tempo è rimasta in disparte o che ha lavorato dietro le quinte, negli ultimi tempi si sta facendo notare ed apprezzare sempre di più sul piccolo schermo. Non è solo impegnata nelle vesti di opinionista del “Grande Fratello Vip” ma anche con il suo programma dedicato ai libri che, dopo il successo dello scorso anno, torna di nuovo. 10 gli ospiti che si alterneranno ne “I libri di Sonia” in partenza domani su SDLTv.

Tra un impegno e l’altro la moglie di Bonolis ha regalato ai suoi follower una foto bellissima. Un primo piano del volto che lo mette in evidenza in ogni minimo particolare. I capelli sono legati in una coda che lascia cadere solo due ciuffi davanti al volto, il trucco è preciso ma non eccessivo ed accentua i suoi occhi e le labbra.

Sonia è stata “beccata” in un momento di riflessione durante la puntata del reality di Canale 5 e così a corredo dello scatto lei scrive: “Pensieri live…”.

Un primo piano così perfetto che ti inchioda allo specchio e per lei tanti complimenti tra cui “La tua bellezza lascia senza fiato ❤️”.