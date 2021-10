“Cognato temporaneo”. Gaia Zorzi parla di Tommaso Stanzani: è polemica

Gaia Zorzi è stata promossa a conduttrice del GF Vip Party: durante la puntata di ieri sera, ha intervistato Tommaso Stanzani ed è scoppiata una polemica

Gaia Zorzi, insieme a Giulia Salemi, è l’attuale conduttrice del GF Vip Party. Lo scorso anno, mentre suo fratello Tommaso era nella casa più spiata d’Italia, lei ha conquistato tutti con la sua simpatia e per il modo in cui commentava il programma sui social. Per questo motivo quest’anno hanno deciso di metterla al timone del talk show che precede le puntate del lunedì e del venerdì. Fin qui è andato tutto bene, poi è scoppiata la polemica per qualcosa che è accaduto durante la puntata di ieri sera dove è stato ospite Tommaso Stanzani.

Gaia Zorzi definisce Stanzani “cognato temporaneo”. Scoppia la polemica

Gaia ieri sera ha intervistato Tommaso Stanzani nel corso del programma e, quando lo ha presentato, lo ha definito suo cognato temporaneo. Un termine che ha scatenato la polemica di tutti i fans della coppia, che erano entusiasti all’idea di vederli interagire come una famiglia. Purtroppo la situazione non è stata all’altezza delle loro aspettative e, durante e dopo la puntata, hanno scatenato una polemica nei confronti della sorella di Tommaso Zorzi che, mortificata, si è giustificata sui social. La conduttrice del programma ha ricordato a chi la segue che lei ha sempre sostenuto questa relazione di suo fratello e che è inconcepibile vedere la gente accusarla di non credere in questa storia. Proprio lei che ha sempre fatto il tifo per loro due e li ha difesi sopra ogni cosa.

Gaia ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà e di affetto da parte delle persone che, in tutta questa storia, hanno deciso di stare dalla sua parte e di difenderla.