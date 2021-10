Elisa Isoardi è diventata una food blogger, non perde occasione di mostrarsi in cucina alle prese con piatti e prelibatezze

Si è fatta conoscere come una combattente nel corso del reality “L’Isola dei famosi” dove è riuscita a conquistare la fiducia del pubblico che oggi, dopo mesi, la segue ancora sui social.

I telespettatori non l’hanno più vista in televisione, Elisa Isoardi sembra aver deciso di staccare la spina per un po’. Inoltre, ha scoperto di avere un’altra grande passione. Ecco di cosa si tratta.

Elisa Isoardi, in cucina è ancora più sensuale – FOTO

Seguita da più di seicentomila follower, Elisa Isoardi condivide con i fan una delle sue più grandi passioni: cucinare. Infatti, sembra che da qualche mese non faccia altro che preparare piatti e prelibatezze.

Così si lascia scattare foto e video in cucina, mentre è indaffarata e intenta a fare bella figura con i follower che la sostengono e seguono ovunque. Ieri ha pubblicato una storia su Instagram dove era impegnata a preparare la pasta in occasione del Wordpastday.

Nonostante il suo carattere chiuso, Elisa Isoardi è riuscita ad aprirsi al pubblico ed oggi è una tra le conduttrici più note. Sono in tanti a volerla di nuovo in televisione e non mancheranno eventi.

Semplicità, bellezza, naturalezza, talento la caratterizzano da tutto e tutti e i telespettatori sono stati folgorati da queste sue qualità. Sa come farsi notare, sempre sul pezzo, si adatta ad ogni occasione.

La Isoardi non si tira mai indietro, l’ultimo post ne è un esempio. La conduttrice ha raggiunto la vetta ed è pronta ad ammirare tutta la bellezza dal punto più alto della montagna.

Affascinante e mai banale, il pubblico la desidera e non vede l’ora di vederla alla guida di qualche programma televisivo. Quali saranno i suoi prossimi progetti? Non ci resta che attendere ulteriori dettagli.