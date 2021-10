Romina Power innamorata ma non di Al Bano, il nome incredibile

Romina Power e l’amore. La cantante fa una confessione che nessuno si aspettava: “Al Bano non è stato il primo”

Romina Power a ruota libera a “Verissimo”. La famosa cantante, nonché ex moglie di Al Bano Carrisi, davanti a Silvia Toffanin si è lasciata davvero andare. Ha riso, scherzato, raccontato diversi aneddoti della sua vita, senza freni.

La cantante statunitense è riuscita a mettere anche in imbarazzo Silvia Toffanin con una battuta ripresa dalle tradizioni e dai modi di dire dei nostri nonni. “Per una salsiccia ti devi tenere tutto il maiale” ha detto. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è coperta il volto con le mani non sapendo cosa dire e poi è andata avanti con il suo magico sorriso.

Romina Power e la verità su Al Bano: prima di lui..

Impossibile, nel corso dell’intervista a Romina Power, non parlare di Al Bano. L’uomo con il quale ha condiviso trent’anni della sua vita, privata e professionale, oltre che padre dei suoi quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

I due condividono, ancora oggi, il palco andando in giro per il mondo con la loro musica ed è impossibile parlare di uno non citando l’altra. Al Bano si è rifatto una vita accanto a Loredana Lecciso, Romina, invece, pare essere sola al momento, o almeno così ha detto alle telecamere di “Verissimo”.

Allo stesso tempo la cantante ha ammesso di aver avuto un altro uomo molto importante prima di Al Bano. Si tratta di Stash ha spiegato Romina, ma non il giovane e talentuoso leader dei The Kolors ma un volto nobile francese, l’aristocratico Stanislas Klossowsky, figlio del pittore francese Balthus e dell’aristocratica Antoinette Von Wattenwyl. Con lui Romina ha confessato di aver vissuto un “momento magico”.

E sempre su Al Bano ha spiegato che non era visto di buon occhio da sua madre. Lo ha sempre criticato: “Solo quando le ho detto che ci stavamo separando – ha concluso – lei mi ha detto che proprio in quel momento si stava affezionando a lui”.