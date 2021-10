Francesca Brambilla e il momento relax che infiamma il web: vasca da bagno, candele e calice di vino rosso. Le curve della “bona sorte” bloccano Instagram

La chiacchierata, discussa ed altrettanto smentita perfezione esiste: lo dimostra la bellezza estasiante di Francesca Brambilla, paragonabile a quella di una Venere moderna. Capelli biondi e fluenti, curve strepitose, sguardo profondo, fascino magnetico: la “Bona Sorte” d “Avanti un Altro” ha tutte le caratteristiche per catalizzare l’attenzione sul piccolo schermo. Nativa di Bergamo, capisce giovanissima di possedere un’immagine decisamente sopra le righe, e l’ambizione di prendere parte al mondo dello spettacolo trova presto soddisfazione.

Intraprende questo vincente percorso partecipando a diversi concorsi di bellezza, tra i quali emerge “Miss Itala“. La sua avvenenza è tale da interpretare per ben tre volte il ruolo di coniglietta di “Playboy“, senza mai concedere nudi. Nel frattempo continua a coltivare la passione per lo sport, che la conduce a vestire i panni di “ombrellina“, nonchè alla collaborazione con alcuni noti programmi sportivi, come “Tiki Taka” e “Quelli che il calcio“.

Ma è il minimondo del programma presentato da Paolo Bonolis a definire ulteriormente il suo clamoroso successo, che riscuote maggiori risultati proprio su Instagram, dove totalizza il numero di 1 milione di followers. La sua pagina, costellata da primi piani seducenti e frammenti del suo corpo sensuale, sono una tentazione irrinunciabile per i numerosissimi fan, questa volta rimasti totalmente senza parole. Il momento che l’influencer condivide con gli utenti è decisamente bollente, e la temperatura sui social raggiunge l’apice.

Francesca Brambilla, completo di pizzo esplosivo

Francesca Brambilla esagera su Instagram e condivide una serie di scatti davvero intriganti, che non lasciano alternativa ai followers a quella di restare a contemplarla. La prima immagine è un tripudio di curve mozzafiato, esaltate da un completo di pizzo nero trasparenze, con tanto di balconcino rivelatore e reggicalze provocanti.

La generosa silhouette dell’influencer ipnotizza il web, dove anche lo sguardo gioca un ruolo decisivo. Magnetico e tagliente, spicca sui dolci lineamenti, lasciati scoperti dalla seducente coda alta. Ciò che segue stuzzica ancora di più la fantasia degli utenti, in un’immagine che lascia intravedere la pausa relax che si dedica la “Bona Sorte”.

Vasca da bagno, schiuma, candele e calice di vino rosso: la temperatura su Instagram sale e la reazione dei fan è un’inevitabile esplosione di like che continua a propagarsi.