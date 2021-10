Andrea Delogu al Festival del Cinema a Roma, l’attrice sfoggia un look casual ma accattivante e i fan impazziscono

Attrice e conduttrice, classe 1982, Andrea Delogu è da tutti conosciuta per il suo talento che l’ha portata ad ottenere grandi risultati. Il suo ultimo programma è stato “La versione delle due” su Radio2 che oltre a riscontrare molto successo, ha vinto anche il Diversity Award 2021.

Di un’eleganza fuori dal comune, Andrea Delogu sa sempre come vivere ogni evento e lo fa nel modo più semplice e naturale possibile. Ecco come si è presentata sul red carpet del Festival del Cinema di Roma.

GUARDA QUI>>Silvia Toffanin senza parole a “Verissimo”, la rivelazione magica: “In balia del vento”

Andrea Delogu, in passerella: che sguardo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

GUARDA QUI>>Donna travolta e uccisa da un Suv: arrestato il ragazzo alla guida

Seguita da quasi cinquecentomila follower, Andrea Delogu non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate, che sia a lavoro o nel tempo libero.

Il suo ultimo post riguarda un evento molto importante al quale ha partecipato. Si tratta del Festival del Cinema a Roma, dove l’attrice è stata ospite ed ha presentato un’iniziativa alla quale ha collaborato.

“Uno: sì la maglietta è incredibile e potete comprarla qui —> mattarellarocks . Ogni maglietta venduta andrà ad aiutare seawatchitaly a salvare vite umane. Avete poco tempo perché appena Mattarella terminerà la carica (non come un cellulare ma come presidente) allora si interromperà la produzione”. Ha spiegato sotto al post.

Poi ha rivelato di essersi truccata da sola ed il pubblico ha molto apprezzato il suo lavoro visto che in tanti hanno lasciato qualche commento. L’attrice per l’occasione ha indossato un look casual ma allo stesso tempo elegante. Un completo nero e i capelli raccolti l’hanno resa ancora più bella.

“Bravissima e splendida Andrea, fantastico make up”, qualcuno ha aggiunto e poi ancora “Bravissima e stilosa come sempre”.

Le sue foto hanno fatto il giro del web e il pubblico ha apprezzato molto il progetto a cui l’attrice ha collaborato. Andrea Delogu non perde occasione di partecipare ad iniziative di beneficienza.