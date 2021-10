“Pazzesca amore mio”, Federica Pacela il lato B ‘divora’ il bikini: la temperatura sale. Curve allo sbaraglio: vietata ai minori – FOTO

Federica Pacela ha regalato un colpo di bellezza accecante che ha lasciato tutti i fan a bocca aperta: la più bella e attraente di tutte.

Ancora una volta protagonista sui social netowrk, la bellissima e attraente, Federica Pacela ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. La sua attrazione non conosce affatto limiti come ha dimostrato anche di recente tra foto e videoclip dal sapore vivace e accattivante.

Negli ultimi anni, Federica è uscita allo scoperto, invischiata in dinamiche di gossip “assordanti” che l’hanno messa al centro dell’attenzione. Come un vero e proprio capolavoro di sensualità è riuscita ad accomunare migliaia e migliaia di cuori, conducendoli per mano a vedute mozzafiato della sue mastodontiche peculiarità fisiche.

Secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul suo conto sentimentale, la Pacela avrebbe fatto colpo su Alessio Lo Passo, l’ex tronista di Uomini e Donne, finito tra le sbarre per reati d’estorsione.

Nonostante le difficoltà che indirettamente vive anche lei, Federica non si scompone e continua la sua splendida cavalcata di bellezza verso lidi inesplorati

Federica Pacela e la FOTO da censura in bikini: un sogno ad occhi aperti

