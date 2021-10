Martina Colombari torna su Instagram: sempre bella ed in forma. Per lei applausi e tantissimi complimenti

Si sta riprendendo Martina Colombari che ha contratto il Covid. Qualche giorno fa la sua foto dal letto ed il messaggio corredato in cui annunciava di aver contratto il virus ha fatto in brevissimo tempo il giro del web.

“Mannaggia… questo Covid è proprio stronzo! Beccato! Fatto tampone prima di recarmi su un set. – ha scritto l’attrice e conduttrice su Instagram – Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!“. Così, sottolineando l’importanza del vaccino, la Colombari ha comunicato a tutti la sua positività. Ed ora come sta?

NON PERDERTI ANCHE — > Francesca Fialdini e l’abbraccio più bello: la FOTO che scalda il cuore

Martina Colombari, anche con il Covid più bella che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

NON PERDERTI ANCHE — > “Corpo perfetto” Eleonora Incardona è in costume: la FOTO fuori stagione

Non la ferma nessuno a Martina Colombari, nemmeno il Covid. L’attrice dopo alcuni giorni di stop, anche da Instagram, ieri è tornata più radiosa che mai.

“E comunque sono ancora in piedi🌈🌈🌈- scrive la moglie di Billi Costacurta – 5 giorno 🤪🤪😘 GRAZIE A TUTTI PER I TANTI MESSAGGI CHE MI AVETE MANDATO E L’AFFETTO CHE CONTINUATE A DIMOSTRARMI. VI VOGLIO BENE !!! ❤️”.

Un messaggio di positività e di speranza per una situazione non facile ma che per fortuna è sotto controllo grazie all’effetto del vaccino. Martina si è sistemata e ha voluto mostrarsi ai suoi fan. Capelli sciolti, un bacio per tutti e delle trasparenze sublimi che anche in un momento delicato come questo, la incoronano regina di bellezza, classe e stile.

Ha scelto jeans ed una camicetta blu trasparente la conduttrice per mostrarsi da casa sua dove sta seguendo la quarantena. Un trucco leggero ma che le definisce il volto, mani infilate nei passanti dei pantaloni e tutto passa. Gli occhi dei fan cadono su quella camicetta in voilant che lascia intravedere tutto e niente.

Tutto è molto discreto nel pieno stile dell’attrice. Il secondo scatto è in bianco e nero e Martina si appoggia ad una sedia e manda un bacio a tutti. “Meravigliosa” il messaggio dei suoi fan.