La bella Sonia Sghairi conquista la Walk of Fame e Hollywood con la sua bellezza mediterranea e la sua sensualità

Sonia Shairi è tra le influencer più sexy in Italia, in poco tempo ha conquistato tutti con le sue forme prosperose. In questi giorni si è fatta ammirare anche ad Hollywood dove si trova con il fidanzato americano.

I commenti dei suoi fan sono fantastici: “Ciao dolcissima Sonia, vederti ogni giorno, è sempre come vederti per la prima volta, perché sei sempre più meravigliosa”, scrive qualche fan innamorato, “Sei di una bellezza disarmante” risponde qualche altro.

Sonia Sghairi l’influencer napoletana nota per le sue scollature

Sonia Sghairi è ritenuta una delle influencer più sexy d’Italia. Il motivo? Le sue foto in mini bikini e scollature vertiginose hanno conquistato tutti. La sua bellezza mediterranea ha ammaliato tutti, così come la sua simpatia che mostra nei post su Instagram.

La Shairi è napoletana, spesso vola negli Stati Uniti dal fidanzato, originario della Virginia. L’ influencer è appassionata di calcio e di viaggi, sul suo profilo instagram si possono ammirare i molti post ambientati in luoghi diversi, come Cacun in Messico, ad Amburgo, in Tunisia, Rio, Parigi e in America.

Su Instagram la bella Sonia ha ben 469 mila followers, tutti ammaliati dalla sua sensualità e dai suoi capelli ricci ribelli. Nonostante Sonia sia conosciuta per le sue forme e la sua bellezza, la ragazza è laureata in Mediazione Linguistica e Culturale, quindi è il caso di dire che oltre le gambe c’è di più.

La bella Sonia si è anche avvicinata al mondo delle notizie televisive, infatti ha registrato diverse puntate alla conduzione del programma “TgNews24″. Si tratta di una testata giornalistica online napoletana che tratta di temi generalisti, tra cui politica, cronaca, sport e spettacolo.

Forse in futuro la vedremo condurre qualche notiziario in televisione, d’altronde è bella e intelligente, non le manca niente. Con il seguito che ha sui social avrebbe sicuramente molto successo in televisione, magari come giornalista sportiva dal momento che è una grande appassionata di calcio e tifa il Napoli.