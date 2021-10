La strepitosa fashion blogger Wanda Nara è semplicemente divina nel suo ultimo IG post: la foto condivisa a ha causato non pochi infarti…

La fantastica procuratrice sportiva argentina ha pubblicato una doppietta di scatti da sogno: i fan sono al settimo cielo!

Le foto in bianco e nero la immortalano sdraiata sul letto, con indosso un vestitino a maniche lunghe tempestato di strass: la lunghezza dell’abito è proprio quella che piace ai fan… inguinale!

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: “Dulces sueños” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Sogni d’oro”).

Nella prima immagine che compone il post, Wanda viene inquadrata con le mani in testa, lo sguardo rivolto verso il basso e la bocca socchiusa: mai visto nulla del genere!

La seconda foto delle due, invece, ci mostra la magnifica showgirl con il viso rivolto verso la sua destra, le gambe semi piegate ed un’espressione super provocante: la meravigliosa trentaquattrenne sa sempre come rendere felici i suoi fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ci penso io alla mia famiglia…” Wanda Nara sferra un attacco a colpi d’insulti alla donna che ha compromesso il matrimonio con Icardi – FOTO

Wanda Nara è bella come nessuna: quando il diamante brilla, l’invidia strilla! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Adoro il tuo corpo”. Agustina Gandolfo: Wanda Nara, chi? É lei l’argentina che sta mandando in tilt i tifosi dell’Inter – FOTO

La splendida ex opinionista del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ ha messo un po’ di pepe su Instagram: sul web non si parla di altro, se non di queste due foto bollenti.

Il post è stato un vero e proprio successo ed ha ricevuto innumerevoli mi piace e più di 1.000 commenti, tra i quali si leggono svariati complimenti, ad esempio: “Bellissima l’immagine del tuo corpo”; “Visione celestiale“; “Sei un vero schianto”; oppure “Che gnoxxa: meravigliosa!”.

La talentuosissima attrice argentina ha fatto breccia nel cuore degli utenti: nessuno riesce più a staccarle gli occhi di dosso!