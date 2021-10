Angiolini e Max Allegri: ecco chi è la donna con la quale il tecnico ha tradito l’attrice. Bella e molto simile ad Ambra

La fine della storia d’amore tra Ambra Angiolini e Max Allegri è ormai sulla bocca di tutti. La coppia è scoppiata e questo non è più un mistero.

Se prima le voci della crisi erano frequenti, poi la notizia del tradimento e dell’allontanamento dalla casa di lui da parte dell’attrice hanno dato la conferma. In ultimo il tapiro di “Striscia la notizia” che seppur accompagnato da una marea di critiche e polemiche, con l’intervista da parte di Ambra, ha confermato che tutto fosse purtroppo vero.

Ora vengono a galla tutti i dettagli sul tradimento, sulla nuova fiamma del Mister e sulla sua somiglianza con Ambra.

Angiolini e Max Allegri, chi è la nuova fiamma del Mister

La coppia Ambra Angiolini e Max Allegri non esiste più e piano piano si sta delineando il quadro che ha portato alla rottura di una delle coppie più seguite dello showbitz. Il Mister che per suo carattere sarebbe un libertino, si sarebbe invaghito di un’altra donna. Tutti pare sapessero questa propensione del tecnico della Juventus tranne che la sua compagna.

Secondo le indiscrezioni, infatti, i tradimenti negli anni sarebbero stati tanti e diversi. Allegri però vorrebbe fare le cose sul serio con questa donna tanto che quando Ambra ha trovato le prove del tradimento lui non ha battuto ciclo, o almeno così riporta il gossip. Lei ha voluto immediatamente troncare la storia e lui non ha reclamato, anzi, ha accettato immediatamente, come se non stesse aspettando altro.

La nuova fiamma del Mister, secondo quanto riporta il settimanale Oggi, sarebbe una donna di Milano che lavora nel settore comunicazione di una società di golf. Una donna molto bella che Ambra conosce e che alcune volte è uscita anche insieme a lei e al suo ex compagno.

Una persona insospettabile dunque e che, dicono i ben informati, somiglierebbe moltissimo alla nota attrice.