La bella Eleonora Incardona ha condiviso su instagram uno scatto dove appare sensuale e provocante con uno sguardo magnetico

Eleonora Incardona ha mandato in delirio i fan con uno scatto in primo piano, dove sfoggia uno sguardo intenso e provocatorio. Alcuni commentano:”Sei semplicemente stupenda. Una vera dea della bellezza. Bellissima, molto affascinante. Ciao buona serata”, “Meravigliosa ed elegante”. Ha anche dei fan internazionali che affermano di volersi trasferire in Italia perché ci sono le donne più sexy.

Eleonora Incardona le sue forme fanno impazzire il web

La bella Incardona da qualche tempo ha conquistato il mondo di instagram con le sue forme prorompenti e la sua bellezza mediterranea. La giovane siciliana è diventata nota al pubblico per il fidanzamento con il fratello della Leotta, Mirko Manola. I due sono stati insieme per anni e poi l’amore è finito e si sono divisi. La Incardona però è rimasta a vivere a Milano diventando rivale, dal punto di vista lavorativo, all’ex cognata Diletta. Si è avvicinata al mondo dello sport, in particolare al calcio. “Sportitalia” l’ha selezionata come una delle sue conduttrici. La Incardona dunque passa le sue giornate a Milano tra lavoro, allenamenti impegnativi e benessere.

Spesso condivide scatti in ristoranti di lusso e spa da sogno, la sua vita va a gonfie vele. Oltre a lavorare con “Sporitalia”, la conduttrice possiede un sito di vendita online di orologi di lusso, dal nome Private watch club. Sull’e-commerce si possono trovare orologi anche molto antichi e particolari.

La sua più grande passione che è il golf, anche nella sua descrizione su Instagram infatti si definisce una golfista professionista. Allo stesso modo ama viaggiare, di recente è stata a Dubai, alle Maldive e tanti altri luoghi stupendi.

Una cosa che invece non ama è fare shopping, almeno questo è quello che dichiara. Tuttavia osservando alcuni accessori di lusso e costosi, non si direbbe affatto. Indossa sempre abiti alla moda che non tutti possono permettersi. L’ex di Manola sembra non deludere le aspettative, sicuramente in futuro la vedremo in qualche programma televisivo.