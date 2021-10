“Grande Fratello Vip 6” scoppia la bomba, noto concorrente fa coming out: incredulità per i fan

Nel programma di Canale 5 le sorprese non finiscono mai, un concorrente molto amato ha svelato un aspetto intimo del suo privato.

Nella Casa più spiata d’Italia le notizie ed il gossip non si fanno certo desiderare. Non solo nelle ultime sta animando il triangolo tra Samy, Ainett e Soleil dopo che quest’ultima, secondo le due giovani, le avrebbe offese tanto da parlare di “razzismo” esplicito e intenzionale.

Soleil più volte ha cercato di far valere la sua posizione, scusandosi e ribadendo che non voleva assolutamente offendere nessuno, tantomeno arrivare a far pensare ad insulti di quel tipo. Sotto i riflettori al momento però c’è anche un’altra notizia bomba, un noto concorrente ha svelato di essere bisex. Di chi si tratta? Come hanno reagito i coinquilini a tale confessione?

LEGGI ANCHE –> “GF Vip”, brutto colpo per il reality: stroncato da Mediaset nei giorni più importanti

L’illusionista più amato d’Italia ammette tutto, “Per me è normalissimo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giucas (@giucas_casella)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Amici”, tutta la verità sulla storia più chiacchierata: cosa è accaduto tra i due ballerini

Parliamo di Giucas Casella, l’illusionista che in una confessione privata all’interno della Casa ha raccontato di aver avuto anche delle esperienze omosessuali nel corso della sua vita anche se questo non lo ha mai messo in dubbio sul suo orientamento sessuale.

Ecco le sue parole: “Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi (…) non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada”.

Casella ha sorpreso molti i coinquilini ma ha impartito loro una profonda lezione di vita: “Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale”.

Poi ha concluso spiegando che “se dovesse risuccedere mica dico di no. (…) Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”. Voi cosa ne pensate?