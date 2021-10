“Divina e fuori da ogni logica”, Lucia Javorcekova strizza il top bucherellato e manda in tilt i fan: tra un po’ esplode tutto – FOTO

Lucia Javorcekova scatena i followers di Instagram con un primo piano intensissimo di emozioni: il meglio senza lo zoom!

Ancora una volta, il risveglio per i followers di Lucia Javorcekova è stato intenso e ricco di libidine. La supermodella in questo periodo è scatenata come poche tra foto e videoclip su Instagram da provocare un infarto immediato.

Con ben oltre 2 milioni di appassionati al seguito, la splendida showgirl detiene uno dei maggiori record di visibilità racimolata in tempi strettissimi. La fama e la celebrità del personaggio social è in netta risalita e chissà se un giorno assisteremo ad una sua performance da protagonista indiscussa nel mondo dello spettacolo che conta.

Nel frattempo il sogno di ciascuno dei fan della stratosferica diva di domicilio messicano si ferma ai dettagli ammalianti di un repertorio fisico da favola che sfida gli irraggiungibili parametri di bellezza delle dee greche leggendarie: da Afrodite ad Artemide

Lucia Javorcekova senza freni su Instagram: lo zoom “4X4” è servito. Solo per cuori forti

