Ana Mena, ipnotica nel suo ultimo outfit: pelle nuda e trasparenze, una bomba di sensualità – FOTO 

Ana Mena, la celebre cantante posa divinamente in alcuni scatti che si rivelano fatali per il web. La mise striminzita provoca tanti sospiri.

Periodo frenetico per Ana Mena, la celebre cantante e attrice di origini spagnole famosissima in Italia per aver preso parte a numerosi progetti musicali con Rocco Hunt, Fred De Palma e di recente con Federico Rossi. Una vita che si divide tra il suo paese di origine e la penisola dove torna sempre molto volentieri.

Il suo profilo Instagram è sempre ricco di foto che tolgono il fiato e con outfit che assecondano la sua stupenda fisicità; armoniosa e con le curve al posto giusto. Un mix di femme fatale e quel sorriso birichino che la rendono molto accattivante. Le basta poco per annebbiare la vista ai suoi followers; l’ultimo scatto è complice di questo caos sui social.

Ana Mena, ipnotica nel suo outfit total green: le trasparenze non lasciano nulla al caso

Un red carpet da sogno quello a cui ha partecipato Ana Mena la quale per l’occasione ha sfoggiato un outfit che aderisce perfettamente sul suo corpo, per la gioia dei fans. Di colore verde, si compone di due pezzi: un top cortissimo che copre solamente la zona del seno e poi una gonna morbida fatta da tessuti luccicanti e talmente leggeri che appaiono le gambe dell’artista in tutta la sua naturalezza. Le trasparenze piacciono sempre.

E poi quel top piccolino lascia scoperte le zone che fanno fantasticare i fans, i quali commentano in più lingue anche se dominano quelli scritti in italiano e spagnolo. La mise le conferisce quasi un fascino arabeggiante, complice la gonna dal modello che rievoca le ballerine di danza del ventre.

Lei si definisce più come “La Sirenetta” ed è bellissima nelle foto insieme ai colleghi, artisti internazionali tra cui Rita Ora. Anche stavolta la Mena ha dimostrato di essere un personaggio di successo, i red carpet più importanti la vogliono divenendo ogni volta tra le protagoniste indiscusse.