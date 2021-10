Calciomercato, la Juventus lo scippa all’Inter. I tifosi non ci stanno…

La finestra di calciomercato invernale non è molto lontana e la Juventus, reduce da prestazioni poco brillanti, potrebbe fare uno sgambetto all’Inter

Domenica scorsa il cosiddetto derby d’Italia si è concluso con un pareggio per 1-1 in quel dello Stadio San Siro di Milano: i marcatori sono stati Edin Dzeko al 17esimo e Paulo Dybala su rigore allo scadere del tempo regolamentare. Nel turno infrasettimanale, che si concluderà stasera con la gara del Diego Armando Maradona tra Napoli e Bologna, l’Inter ha vinto a Empoli per 2-0 mentre è la Juventus è capitolata tra le mura di casa contro il Sassuolo per 2-1.

La classifica vede i neroazzurri a 21 punti mentre la “Vecchia signora” è ferma a 15, a pari merito con la Fiorentina. Il campionato è più che aperto e le due compagini vogliono rinforzare la rosa in prospettiva della prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato, Juventus e Inter rivali non solo sul campo

A gennaio prossimo quindi la Juventus avrebbe le stesse pretese dell’ Inter di portare nella propria squadra un gioiello tedesco di origini nigeriano-rumene. Si tratta di Karim Adeyemi attaccante del Salisburgo e della Germania.

Il suo debutto con la maglia della Nazionale maggiore è avvenuto il 5 settembre 2021 nella partita contro l’ Armenia che i teutonici hanno vinto per 6-0 e il ragazzo ha brillato realizzando anche la sua prima rete.

Finora l’appena 19enne ha realizzato ben 11 gol in 10 partite disputate del campionato austriaco e inoltre ha brillato anche in Champions League con 4 sigilli messi a segno in 5 match. Alla finestra ci sono quindi sia Marotta che Cherubini per monitorare la situazione dell’astro nascente della squadra austriaca.

Gli occhi di molti blasonati club sono tutti per lui. Tra questi, oltre ai due di Serie A, ci sarebbero anche il Real Madrid, Bayern Monaco, PSG e Barcellona.

Proprio per questa massiccia concorrenza il Salisburgo chiederà di sicuro una cifra stellare per convincersi a cedere il talento classe 2002.