L’influencer Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram uno scatto dolcissimo con una persona molto importante per lei. Di chi si tratta?

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una foto tenerissima insieme a una delle persone più importanti della sua vita in occasione del suo compleanno. Si tratta di mamma Marina. Le due appaiono abbracciate su un divanetto seguite da una serie di foto scattate in momenti più disparati.

Nello specifico si nota Chiara da piccola in compagnia delle sorelle, mamma e figlie sorridono insieme, i loro occhi sono luminosi come stelle. L’influencer non dimentica i figli Leone e Vittoria, nonna Marina è una vera forza della natura.

Chiara Ferragni festeggia la mamma con un post su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La Ferragni in occasione del compleanno della mamma ha condiviso una serie di foto insieme a lei sin da quando era piccola. Nella didascalia ha poi scritto: “Tanti auguri alla mia meravigliosa mamma. Sono così triste che non abbiamo potuto celebrarti oggi, ma non vedo l’ora di poter stare tutti insieme di nuovo”.

Come sappiamo la piccola Vittoria è stata molto male e Chiara non ha potuto festeggiare insieme alla sua mamma questo momento così importante. Fortunatamente la piccola sta meglio, ha avuto dei problemi respiratori causati da un virus respiratorio.

Dopo il caso della piccola Vittoria è emerso che moltissimi bambini stanno soffrendo a causa di questo virus, ragion per cui è stato lanciato un allarme dai pediatri che hanno invitato i genitori a prestare molta attenzione ai bambini. Se si presentano tosse e problemi respiratori bisogna immediatamente contattare il medico. Oggi finalmente la bambina di Chiara e Fedez è potuta tornare a casa con mamma e papà.

La Ferragni ha condiviso uno scatto della famiglia felice scrivendo: “We’re finally home and couldn’t be happier”. La Ferragni ha anche condiviso una foto della bimba dicendo che ringrazia tutti coloro che si sono preoccupati per la sua salute. L’influencer nonostante la preoccupazione per Vittoria, ha trovato un momento per commentare la notizia del DDL ZAN, non approvato dal Parlamento.

Oltre al dispiacere per il fatto che la proposta di Legge sia stata respinta, l’influencer si è indignata per la reazione di diversi Senatori alla camera che si sono alzati festeggiando per la mancata approvazione.

La Ferragni ha scritto: “Questo è molto sbagliato e deve essere mostrato a livello internazionale. Questo è quello che è successo ieri quando una legge che avrebbe potuto tutelare donne, disabili e categorie più fragili contro crimini d’odio, non è stata approvata. E questi sono alcuni senatori che hanno applaudito per il fatto che questa legge non vedrà mai la luce. Sono disgustata dai nostri politici”.

Parole forti quelle della influencer che hanno incontrato il favore del pubblico. Ieri si è anche tenuta una manifestazione a Milano contro la mancata approvazione della Legge.