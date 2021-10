“Una notte bollente”, Federica Pellegrini con tacchi e calze a rete è la regina di “Halloween”: la coppia perfetta – FOTO

Federica Pellegrini ha immortalato un evento unico e indimenticabile su Instagram. Il duo più vincente della serata.

La nuotatrice e campionessa in stile libero nei 200 metri in vasca, Federica Pellegrini ha generato un flusso di likes e approvazioni in occasione di una serata magica.

La showgirl è un dono divino del suo mestiere, apprezzata da tutti nel segno delle sue capacità da sportiva, uniche e inimitabili. La performance alle ultime olimpiadi di Tokyo 2020 ha visto Federica raggiungere la quinta finale olimpica della sua storia.

Un risultato strabiliante, nonostante l’età che avanza e le prestazioni fisiche in fase calante. Nonostante non abbia ricevuto la fatidica medaglia, la Pellegrini è stata in ogni caso omaggiata del suo inconfondibile talento.

L’inarrestabile voglia di far bene in qualsiasi circostanza fa di lei un personaggio eterno. Non è un caso se la definiscono la “Numero Uno” e non soltanto dal punto di vista lavorativo. La Pellegrini è un concentrato di felicità e voglia di mettersi in gioco, due “ingredienti” che, in pochissimo tempo, le sono valse il successo

Federica Pellegrini e la straripante notte pre-Halloween: sensualissima

