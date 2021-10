La super modella Gigi Hadid e il cantante Zayn Malik sarebbero ai ferri corti. La fine della loro storia d’amore è avvenuta in seguito a un avvenimento sconvolgente che riguarda la amdre di lei

Giovani, innamorati e super famosi. Lei super modella ricercata dai brand più prestiogiosi del fashion system, tra le professioniste del settore più pagate a livello globale; lui ex membro della boy band One Direction con una carriera da solista in ascesa, osannato dai fan.

Gigi Hadid e Zayn Malik hanno rappresentato una delle coppie più belle e ammirate del panorama dello spettacolo internazionale. Si sono legati nel 2015 e l’anno scorso hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Khai. A quanto pare, la loro storia sarebbe arrivata al momento conclusivo, segnato purtroppo da fatti veramente incresciosi che caricano Zayn Malik di gravi accuse. A sferrarle la madre di lei: Yolanda Hadid. Cosa è accaduto e cosa ha risposto il cantante.

Gigi Hadid e Zayn Malik: il cantante si difende dalle accuse della (ex) suocera

A quanto pare, la rottura tra Gigi Hadid e Zayn Malik è avvenuta a seguito di un’aggressione fisica che quest’ultimo avrebbe fatto nei confronti della madre di lei, Yolanda.

L’ex membro degli One Direction nega assolutamente che si sia verificata una simile circostanza, tuttavia non smentisce che ci sia stata una lite. Ha scritto una lunga nota su Twitter in cui esprime il suo pensiero al riguardo, volto in primis a proteggere la figlioletta nata appena un anno fa: “Come ormai sapete tutti, io sono una persona riservata e desidero creare uno spazio sicuro e privato in cui mia figlia possa crescere. Un luogo in cui le questioni familiari private non vengono date in pasto ai media di tutto il mondo, pronti da colpire e farci a pezzi”.

Ha poi proseguito: “Ho accettato di non contestare le accuse derivanti da una discussione avuta con un membro della famiglia della mia compagna che è entrato a casa nostra diverse settimane fa, mentre la mia partner non era presente. Questa era e dovrebbe ancora essere una questione privata, ma sembra che per ora ci siano divisioni, nonostante i miei sforzi per riportarci in un ambiente familiare pacifico che possa permettermi di fare da co-genitore a mia figlia nel modo in cui si merita”.

Ai microfoni dell’emittente TMZ che ha fatto trapelare per prima la notizia ha anche aggiunto: “Nego categoricamente di aver colpito Yolanda e spero che riconsidererà le sue false accuse e sceglierà di risolvere questi problemi familiari in privato”.

Gigi Hadid non ha rilasciato nessun commento al riguardo. Chiede solo rispetto per la sua privacy e quella della piccola Khai.