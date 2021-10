Ilaria D’Amico confessione choc su Buffon: “Dice un sacco di stupidaggini!”. Aria di crisi?

La conduttrice in un momento di forte intimità intervistata da “I Lunatici” ha confessato alcuni particolari intimi della relazione con Gigi Buffon.

Lei è una delle giornaliste sportive più conosciute della televisione per la sua innata bellezza e professionalità mentre lui è stato un grandissimo portiere della Juventus. La relazione va avanti a gonfie vele, almeno fino ad ora, da 8 anni e ha portato alla nascita di Leopoldo Mattia nel 2016.

Stiamo parlando di Ilaria D’amico e Gigi Buffon, la coppia che all’epoca ha creato scandalo proprio per via di reciproche relazioni in atto: Gigi con Alena Seredova e la giornalista con l’imprenditore Rocco Attisani. Nonostante tutte le malelingue però la relazione è stata portata avanti e i due vivono come una famiglia allargata molto unita. Almeno fino a due giorni fa, quando la D’Amico in un’intervista ha rilasciato delle dichiarazioni sospette e poco carine verso il compagno.

D’Amico fuori controllo, parole al vetriolo verso il compagno, tarda notte liberatoria?

La giornalista poche sere (notti) fa è stata ospite programma Rai Radio2 “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte alle sei e qui, merito forse anche dell’ora tarda ha confessato alcuni aspetti su Buffon che hanno lasciato interdetti molti.

Ha innanzitutto raccontato qualche chicca in merito alla sua lunga carriera come calciatore, compresi alcuni aneddoti divertenti e privati sull’ex portierone diventato volto storico della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio.

Al momento lui è rientrato nel Parma, la prima squadra che gli ha dato in natali, anche se però lui aveva promesso alla D’Amico di essere in procinto di appendere gli scarpini al chiodo. Promessa però non mantenuta e che ha fatto, a quanto pare, infuriare la showgirl.

“Sono consapevole che mi dice delle stupidaggini ogni anno”, ha sbottato ai microfoni del programma. “Arriva a un certo punto e mi dice che smetterà, mi promette che ci faremo una estate incredibile, che faremo un viaggio alla scoperta dell’Italia che si conosce di meno. Ogni volta poi arriviamo a maggio che ha già preso altre decisioni”.

Ilaria ha però anche elogiato il compagno con parole ricche di affetto e riconoscimento per quanto fatto finora: “Lui è una fucina di talento e motivazioni, è un trascinatore vero, di se stesso e dei suoi compagni. È un generoso, si sporca le mani nello spogliatoio, ha una parte umana meravigliosa“.