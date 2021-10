L’attrice Violante Placido ha condiviso alcuni scatti in primo piano del suo viso su Instagram, appare distrutta, per quale motivo?

Violante Placido ha condiviso su Instagram una serie di foto del suo viso in primo piano, sembra avere uno sguardo perso e triste. Cosa sarà successo?

L’attrice nella didascalia ha scritto: “Resilienza 1. Capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. 2. In psicologia, la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Già in questa parola oramai così pop è la parola che meglio si addice per descrivere la capacità necessaria alla sopravvivenza della mia Elena, e lei ve lo dimostrerà”.

La Placido conclude scrivendo: “Ultima puntata questa sera rai 1″. Ecco svelato il motivo di tanta tristezza sul suo viso.

Violante Placido e la passione per il suo lavoro

La bella attrice Violante Placido ama moltissimo il suo lavoro. D’altronde ce l’ha nel sangue, infatti è figlia del noto attore, regista e sceneggiatore Michele Placido e dell’attrice Simonetta Stefanelli. La passione per il cinema è di famiglia, anche due suoi fratelli sono diventati attori, Michelangelo e Brenno. La recitazione è stata tramandata da generazione in generazione. Anche i nonni Gerardo Amato e Donato Placido erano attori.

La bella Violante ha esordito nel mondo del cinema nel 1993 proprio al fianco di suo papà Michele in un film drammatico, “Quattro bravi ragazzi”. Successivamente ha iniziato a lavorare sul grande schermo con film come “Vite spezzate” e “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”.

Il film che le ha dato forse più notorietà è “L’anima gemella”, per cui è stata anche candidata a migliore attrice al Nastro d’argento. Sono diverse le nomine che ha conquistato nel corso degli anni. Per il film “Che ne sarà di noi” di Giovanni Veronesi, ha guadagnato una candidatura come migliore attrice protagonista. L’attrice ha poi collaborato con il padre nel film “Ovunque sei” diretto da lui stesso.

La Placido è arrivata anche ad Hollywood, recitando al fianco di George Clooney in “The American” e al fianco di Nicholas Cage in “Ghost Rider-Spirito di vendetta”. In questo periodo la Placido è comparsa in televisione con la serie “Fino all’ultimo battito”, al suo fianco c’erano Marco Bocci, Bianca Guaccero e diversi altri attori. Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata che hanno visto tutti insieme.