Eleonora Pedron ha sorpreso tutti con una posa molto seducente. L’ex Miss Italia come sempre non lascia spazio all’immaginazione.

Eleonora Pedron è una delle persone più amate ed apprezzate nel mondo dello spettacolo, quello che colpisce di lei, oltre alla notevole ed innata bellezza, è la sua infinita dolcezza.

Da sempre appassionata di moda e di spettacolo ha deciso di partecipare a Miss Italia, concorso di bellezza famosissimo in tutto il mondo. Nel 2002 conquista la corona e da quel momento inizia la sua brillante carriera, come fotomodella per brand famosissimi, attrice e conduttrice.

Purtroppo la sua vita non è stata tutta rose e fiori, ha raccontato in un’intervista a “Verissimo”, in onda su Canale 5 con alla conduzione Silvia Toffanin, di aver perso la sorella Nives quando aveva solo 9 anni e poco dopo, all’età di 20 ha perso suo padre. Purtroppo Nives ed Adriano hanno condiviso lo stesso tragico destino, entrambi venuti a mancare a causa di incidenti stradali.

Per la Pedron sono stati anni davvero tristi, nel suo cuore c’era tanto dolore, tanti rimpianti, tanta rabbia. Grazie alla forza di volontà e all’amore della sua mamma è riuscita a farsi forza e a superare (ma non dimenticare) quei terribili momenti che l’hanno segnata per sempre.

Eleonora Pedron smuove gli animi degli italiani

