Grande Fratello Vip: vecchi ingressi in casa, liti ed eliminazioni

Grande Fratello Vip, riassunto del 29 ottobre: Katia Ricciarelli e i suoi flirt, Raffaella Fico ritorna nella casa per parlare con Soleil, altra eliminazione

Puntata cominciata in modo decisamente leggero e divertente: Alfonso Signorini ha permesso a Francesca Cipriani di vendicarsi con Giucas dopo alcune prese in giro che ha ricevuto nel corso della settimana da lui, al Grande Fratello Vip. Successivamente è stato raccontato il flirt nato tra Katia Ricciarelli e Alberto Sordi quando erano molto giovani. Le emozioni però non sono finite qua: Manuel e Lulù si sono riavvicinati e hanno deciso di ricominciare a frequentarsi dopo il loro periodo di allontanamento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Royal Family, le condizioni della Regina Elisabetta dopo il ricovero

Grande Fratello Vip, riassunto dell’ultima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v )

In seguito è arrivato lo scontro tra Raffaella Fico, che è rientrata nella casa, e Soleil Sorge. Le due donne hanno provato a chiarire i loro screzi ma non ci sono riuscite e si sono ritrovate a scontrarsi ancora una volta. Ainett Stephens, invece, ha avuto modo di parlare un po’ di suo figlio che è affetto dal disturbo dell’autismo e ha ricevuto una sorpresa: i suoi fratelli sono venuti a regalargli un abbraccio. A proposito di screzi, invece, è arrivato il primo allontanamento tra Sophie e Gianmaria, che non sono più sicuri di viversi questo inizio davanti alle telecamere. Arriviamo al momento dell’eliminazione: è stata Ainett ad abbandonare la casa. Successivamente è arrivato il momento di fare le nomination, prima però è partita una catena di salvataggio per le donne del programma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > William e Kate Middleton stupiscono, pausa inaspettata

L’unica donna a non essere salvata è stata Carmen Russo, che si ritrova ancora una volta al televoto. Intanto sorpresa per Jo Squillo che ha avuto modo di rincontrare la sua figlioccia.