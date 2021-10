Tragico incidente stradale: morto motociclista 22enne

La tragedia si è consumata questo mercoledì 27 ottobre a Fiumicino. La vittima, Daniele Capoccitti, stava tornando a casa.

Tragico incidente stradale nei pressi di Fiumicino, alle porte della capitale. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di questo mercoledì (27 ottobre). La vittima è Daniele Capoccitti, giovane 22enne di Cerveteri, città a nord-ovest di Rom. Secondo i primi elementi riferiti da Roma Today, il giovane stava rincasando in sella alla sua moto Kawasaki quando si è scontrato con un furgone Pegeout. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118: il ragazzo è morto sul colpo.

Scontro fatale a Fiumicino: avvio all’inchiesta

Ad annunciare la notizia è il quotidiano Roma Today, la cui fonte precisa l’orario della tragedia nel primo pomeriggio di mercoledì 27 ottobre. Erano circa le 13:30 quando Daniele Capoccitti ha perso la vita in un violento scontro con un furgone Pegeut. Secondo quanto si apprende dalla fonte locale, il giovane stava tornando a casa in sella alla sua Kawasaki al momento dello schianto. L’impatto è avvenuto alle porte di Roma, in via Casale Sant’Angelo, la strada che collega il Borgo di Tragliata con Torrimpietra, frazione di Fiumicino.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118. Accorsi sul posto, i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare il giovane, ma per Daniele Capoccitti non c’è stato nulla da fare: il giovane è stato dichiarato morto sul colpo. La polizia locale è attualmente mobilitata a ricostruire con esattezza cause e dinamiche dell’incidente stradale. I mezzi sono stati sequestrati e la salma di Daniele Capoccitti resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ai fini dell’indagine.

Gli utenti di veicoli a due ruote corrono un alto rischio per le strade. Insieme ai pedoni, i motociclisti e i ciclisti sono al primo posto nelle classifiche degli incidenti mortali.

