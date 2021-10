Alba Parietti super hot mostra gambe chilometriche, il messaggio social però fa pensare: “Vi depenno tutti!” – FOTO

La showgirl per il suo travestimento di Halloween ha scelto un look da vera donna vamp, calze nere, intimo in bella mostra e parrucca corta.

Quando si sente parlare di Alba Parietti viene subito in mente “Il Bagaglino” degli anni Novanta che le ha dato la sua massima popolarità. Oggi la bella showgirl di 60 anni è uno dei volti in gara su Rai 1 con “Tale e Quale Show” anche se la sua presenza però sta mettendo in opposizione i giudici che si dividono sul giudizio delle sue performance.

Mentre è impegnata sul fronte tv, Alba non ha smesso di essere attivissima sui social dove ieri ha sfoggiato per Halloween un look aggressivo in tuta trasparente nera con un intimo molto vistoso sotto, parrucca a bob corto e décolleté altissime che le hanno allungato vertiginosamente le gambe.

Il messaggio che però ha lanciato nel post è stato come una bomba a ciel sereno, moltissimi i fan che l’hanno presa di mira perchè si sono sentiti offesi. Vediamo cosa ha scritto nello specifico.

Alba Parietti si mette in discussione ma la sua community stavolta non ci sta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

“Oggi pensavo come certi uomini mettono mi piace solo sulle foto dove fai vedere un pezzo di gamba un pezzo di culo un pezzo di seno o fai lo sguardo ammiccante (…). Ma possibile che non riescano a capire quanto sia volgare, stupido e scontato il like solo su foto con espliciti ammiccamenti sessuali e magari nulla alle altre. Possibile che non siate capaci almeno di fingere un interesse diverso se non quando dovete portarvi a letto una donna e allora li fingete di interessarvi alla nostra testa, anche alla colite del gatto o alla morte del nostro pesce rosso? (…)”

“E notando questo prendo appunti e faccio una lista nera di quelli che lo fanno. Li depenno dalla lista degli amici e li inserisco in quella dei maniaci sessuali. Se un uomo capisse quanto perde in attrattiva e fascino riempiendo di ‘mi piace’ tutti i culi o cosce che vede senza soffermarsi mai su uno sguardo o su qualcosa di più interessante (…)”.

Però poi Alba termina con una provocazione unica: “Nel dubbio per farmi leggere ho messo una foto dove ammicco, ma solo per attirare porci 🐷, maiali 🐖 e maniaci all’attenzione di questo post per dire loro che questo genere di attenzioni fini a se stesse sono patetiche 😂”.

Parole forti che hanno fatto arrabbiare moltissimi suoi fan, e visto il tenore dei commenti molti avranno sicuramente tolto il “Segui”. Un messaggio racchiude molto bene il pensiero degli uomini:

“A me quel che hai scritto fa un pò ridere, non puoi negare che buona parte del tuo successo è dovuto alle tue fattezze”. Parole sincere quelle di Alba ma che meritano una profonda interpretazione da una parte e l’altra dei soggetti coinvolti. Voi cosa ne pensate?