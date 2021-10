“La più bella in Italia”, Alice De Bortoli mostra il suo lato casual: tuta e praticità ma con un lato A che spacca lo schermo – FOTO

La meravigliosa tiktoker su Instagram ha sfoderato un nuovo look davvero sublime e ha ammesso cosa le piace davvero quando deve restare comoda.

Dopo la partecipazione nel 2019 a “Il Collegio” la popolarità di Alice De Bortoli è cresciuta esponenzialmente tanto che oggi su Instagram conta 2,1 milioni di follower in costante crescita.

Non solo bravissima ballerina di hip pop ma anche influencer su TikTok a tutti gli effetti con una community che la segue quotidianamente per conoscere la sua vita privata e sentimentale.

Ha da poco festeggiato i 18 anni con una festa grandiosa con tanto di prestigiatori, cambi abito e una mega torta solo per lei, contenuti che Alice in questi giorni continua ad alternare nei post social agli ultimi shooting fotografici realizzati e ai look che sfoggia a casa e per uscire il sabato sera. Vediamo l’outfit spettacolare di ieri?

Alice De Bortoli ammette tutto senza riserve, “Amo indossarle, mi fanno sentire bene!”

La vediamo alternare outfit sensualissimi con mega spacchi e aperture vertiginose sul décolleté ad outfit super pratici per trascorrere le sue giornate in casa a studiare. Alice ama infatti moltissimo indossare calde tute di ogni foggia e colore per restare comoda e potersi muovere con praticità, aspetto che lei stessa ha evidenziato anche nell’ultimo post condiviso ieri pomeriggio sui suoi canali.

“Amo la moda e la praticità: in questo periodo mi piacciono le tute, me le sento bene addosso, mi rispecchiano…mi ci vedo bene e mi piace pensare che se stai bene, il mondo il bello te lo restituisce sempre💚”.

La vediamo con indosso un body nero con collo a lupetto che però appare visibilmente scoperto sui fianchi dai jogger verde bandiera calati nel bacino. Risultano evidenti gli oblò dell’intimo (in realtà semplicemente lo slip sgambato) che proprio malizioso gioca in quella zona così erogena ed estrema e ne mette in evidenza le spine iliache femminili.

Questo aspetto, enfatizzato anche dall’aderenza estrema sul seno che esplode sotto il tessuto leggero ed i manicotti ai polsi, la fa apparire come una dea agli occhi dei fan che l’hanno riempita di complimenti e like in poche ore (quasi 91mila):

“Lo sapevo che avresti postato 😍”, “Questo outfit spaccaaa”, “Ohohoh ma chi sei?!”, “Il tuo stile>>>>>quello delle altre”, “La più bella in Italia ❤️”, “Sei ogni volta più bella della foto prima!“.