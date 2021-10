“GF Vip” la decisione drastica di Sophie Codegoni: il VIDEO spiazza tutti

Sophie Codegoni ha deciso di affrontare Gianmaria Antinolfi nella casa del GF Vip: dopo quello che è accaduto ieri in puntata, ha preso la sua decisione

Sophie Codegoni è una grande protagonista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tutto avrebbe voluto, tranne che cominciare ancora una volta una storia d’amore davanti alle telecamere, ma è quello che è accaduto. Dopo tante settimane di corteggiamento, Sophie ha deciso di cedere alle attenzioni di Gianmaria e di lasciarsi andare all’attrazione che provava nei suoi confronti. Negli ultimi giorni, però, i due si sono allontanati e lei ha cominciato a sentirsi usata, motivo per cui ha deciso di chiudere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Royal Family, le condizioni della Regina Elisabetta dopo il ricovero

Sophie Codegoni lascia Gianmaria Antinolfi al GF Vip: “Non siamo compatibili”

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I. s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e f r a t e l l o t v)

Sophie oggi ha deciso di affrontare Gianmaria, dopo gli ultimi giorni trascorsi, e di mettere la parola fine alla loro relazione. “Ho provato a darti una possibilità ma mi sono molto annoiata, non siamo compatibili” gli ha detto senza troppi giri di parole. Dopo quello che è successo ieri in puntata, Sophie non ha più dubbi su quelli che sono i suoi sentimenti per Gianmaria: non sono così forti da decidere di provare a sorvolare su tanti aspetti del suo carattere che non le vanno affatto bene. Per questo motivo ha deciso di comunicargli che vuole chiuderla per sempre. “Sono andata contro tutto e tutti per provare a darti questa chance, sono stata accusata di essere incoerente, sono andata contro i miei stessi blocchi, ma ti giuro, Gianmaria, mi sono davvero annoiata, Io ti auguro il meglio, ma lontano da me“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > William e Kate Middleton stupiscono, pausa inaspettata

Dunque sembra essere finita davvero tra Sophie e Gianmaria, perché anche lui alla fine ha deciso di arrendersi e di lasciarla in pace: è solo una tattica oppure anche i suoi sentimenti sono svaniti?