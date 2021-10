“Con te in capo al mondo” Laura Torrisi, il bellissimo sorriso stuzzica i fan: “Venite con me?” – FOTO

Laura Torrisi è in vacanza al di là del Mediterraneo: bellissima come sempre stuzzica i fan che non possono far altro che arrendersi davanti al suo splendore

La showgirl Laura Torrisi è in vacanza in Portogallo. Poche ore fa ha condiviso una foto sui social network per salutare il suo pubblico e augurargli un buon giorno.

Negli ultimi tempi l’attrice è stata protagonista di un’intervista al programma “Verissimo“. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato della malattia invalidante che l’ha colpita anni fa, l’endometriosi. A causa di questo male, ha raccontato l’artista, doveva assumere molti anti dolorifici al giorno per poter riuscire a lavorare e andare avanti con il suo lavoro. Era il 2012 e stava girando la fiction “L’onore e il rispetto” con Gabriel Garko.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, dagli spogliatoi della Juve la voce che “scagiona” l’allenatore

Laura Torrisi la foto in Portogallo che toglie il fiato ai fan

Per vedere la foto di Laura Torrisi vai su Successivo