Manuel Bortuzzo è finito nella bufera, dopo quanto accaduto al GF Vip. Il nuotatore ieri sera ha avuto l’ennesima discussione con Lulù

Manuel e Lulù sono stati la prima coppia di questa edizione del GF Vip: i due, dopo un periodo di lontananza, hanno deciso di interrompere la loro frequentazione perché la situazione tra di loro stava diventando troppo pesante. A distanza di un paio di settimane, Manuel ha deciso di riprovarci perché stava sentendo la sua mancanza nella casa. Questo riavvicinamento non sembra destinato a durare perché la scorsa sera tra di loro sono tornati dei comportamenti che hanno scatenato una polemica.

GF Vip, Manuel risponde male a Lulù ma lei non ci sta

Infatti Manuel ieri sera è tornato a trattare in modo discutibile la giovane Lulù. Era a letto e stava chiacchierando amabilmente con il suo amico Aldo, quando Lulù è arrivata e ha provato ad infilarsi nel letto accanto a lui, nonostante ci fosse già Aldo. Quando Manuel l’ha bloccata, rimproverandola brutalmente, lei si è difesa affermando che voleva soltanto rimboccargli le coperte. A quel punto Manuel le ha chiesto di andare via e Lulù non è riuscita a fare a meno di lasciarsi andare ad un commento poco carino nei suoi confronti. Pare proprio che i due ragazzi non riescano a trovare un punto di incontro e questa seconda loro frequentazione potrebbe avere vita più breve della prima.

Anche Sophie e Gianmaria hanno deciso di chiudere la loro frequentazione. Insomma, non è un periodo fortunato per le coppie della casa più spiata d’Italia.