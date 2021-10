“Un Posto al Sole”, ritorno storico nella soap opera napoletana!

Tante novità prossimamente in Un Posto al Sole: tra i tanti ritorni e addii a cui assisteremo, i telespettatori sono pronti a riaccogliere nella grande famiglia Arianna Landi

Un Posto al Sole è stato costretto a dover salutare dei grandi protagonisti della propria famiglia, negli ultimi anni. La prima a lasciare è stata Teresa, in seguito Otello, poi anche Andrea e Arianna sono andati via per adottare un bambino. In verità Davide Devenuto, l’attore che interpretava Andrea, ha deciso di andare via per sempre e di conseguenza Samantha (che nella soap interpretava sua moglie) ha dovuto prendersi un periodo di pausa per permettere agli sceneggiatori di poterle dare un ruolo anche senza il marito.

Un Posto al Sole, torna Arianna Landi nella soap

Di recente, nelle sue storie di Instagram, Samantha ha rivelato che Arianna sta per ritornare a Palazzo Palladini. Non ci è ancora dato sapere cosa succederà, per il momento possiamo gioire per il suo ritorno. Ma non è finita qua: faranno una comparsa anche Nunzio e Lara. L’ultima volta abbiamo visto Nunzio molto più grande, cresciuto, che ha lasciato Napoli in seguito ad un disastro che stava combinando a causa di alcuni brutti giri che stava frequentando. Per il momento sembra essere ritornato sulla dritta via. E non è finita qua: dopo più di un anno, torna da Indaca per qualche giorno il nostro caro Otello, che lascerà Teresa con suo padre per poter fare una sorpresa alla famiglia Graziani che non se la sta passando molto bene in questo periodo.

Il ritorno di Arianna è senza ombra di dubbio quello che incuriosisce tutti: come sarà giustificata l’assenza di Andrea? La coppia è arrivata a capolinea?