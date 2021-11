La conduttrice Mediaset Barbara d’Urso ha trascorso una serata speciale ai Magazzini Generali di Milano, ma qualcosa è andato storto.

Barbara D’Urso ha passato una notte di Halloween davvero speciale: invece delle solite feste private tra VIP, infatti, la conduttrice tv è stata vista ballare ai Magazzini Generali di Milano. Una festa esclusiva, sì, ma aperta a chiunque: in poco tempo Barbara è stata circondata dai fans, che hanno continuato a fotografarla per tutta la sera. Proprio grazie ai video e alle foto che sono state pubblicate online nelle ultime ore siamo riusciti a scoprire qualche dettaglio piccante della serata!

Barbara D’Urso molestata in discoteca, il video mostra tutto

La D’Urso non sembrava infastidita dalle attenzioni dei fans, ma anzi ha trascorso con loro momenti piacevoli. Vestita con un mini dress maculato la 64enne ha ballato per ore, ed è addirittura stata vista divertirsi nel privé del locale, dove ha cantato a squarciagola “Barbie Girl” degli Aqua. I fans che hanno partecipato con lei alla festa di Halloween sono rimasti sorpresi di incontrare la presentatrice proprio lì, tranquilla in mezzo alla folla.

Ma il vero gossip della serata non è il vestito minuscolo di Barbara, e nemmeno la sua incredibile energia nonostante i 64 anni. In un video pubblicato su Fanpage, infatti, si vede la conduttrice Mediaset respingere un uomo che tenta di avvicinarsi un po’ troppo a lei. Non sappiamo quale fosse il grado di conoscenza dei due, ammesso che ce ne fosse, ma la D’Urso non ha sembrato apprezzare il corteggiamento.

I fans sono sicuro che nel cuore della conduttrice ci sia spazio solo per Francesco Zangrillo, l’imprenditore in compagnia di cui è stata vista più volte. Seppure nessuno dei due abbia mai confermato il gossip che li vuole vedere insieme, è probabile che tra di loro non ci sia spazio per accettare corteggiamenti da discoteca.