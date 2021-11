“Amici 21”, LDA scoppia in lacrime: il motivo devastante del suo crollo

Non sono terminate le sfide per LDA, allievo di Amici 21. Il figlio di Gigi D’Alessio fa sempre più fatica a distaccarsi dal nome di suo padre

LDA è uno dei cantanti più amati di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo è entrato nella scuola sapendo di dover fare i conti con tanti pregiudizi, in quanto figlio di Gigi D’Alessio. Tra i suoi nemici in prima linea c’è Anna Pettinelli, che fin da subito si è mostrata contraria alla sua entrata nella scuola. In queste settimane non è riuscita a cambiare idea e per questo motivo oggi ha deciso di far arrivare una busta in casetta, per cominciare a Luca D’Alessio di dover affrontare una nuova sfida.

Amici 21, LDA viene messo in sfida da Anna Pettinelli

“Neomelodico con qualche spruzzata di moderno” così lo ha definito Anna nella lettera che ha scritto, in cui ha richiesto una sfida per Luca. Inoltre lo ha accusato di non scrivere bene e che i suoi testi sono scontati e banali. Ha poi affermato di aver visto ai provini un ragazzo davvero molto bravo, intonato e con una forte personalità, che a suo parere meriterebbe un posto nella scuola più del giovane D’Alessio. Quelle parole hanno ferito fortemente Luca, che si è lasciato andare ad un momento di sconforto. “Io sono qui e sto cercando di far dimenticare di chi sono figlio, è lei che continua a ricordarlo“. Infatti la docente più volte nel corso delle puntate ha tirato in ballo il padre di Luca, accusandolo di essere la sua brutta copia.

Dunque domenica Luca dovrà affrontare una nuova sfida nella scuola: riuscirà a tenersi il suo posto o finirà per essere eliminato dal programma per sempre?