“Sei un po’ dimagrita” Annalisa Minetti la scollatura senza reggiseno è devastante – FOTO

Ha esordito giovanissima come “Miss Italia 1997” dove è arrivata sesta alla finalissima di Salsomaggiore, la sua carriera però era rivolta al mondo dello spettacolo, della musica in particolare, e quindi Annalisa Minetti ha fatto di tutto, negli anni successivi, per raggiungere il suo sogno.

Dopo vari tentativi a “Sanremo Giovani”, finalmente il debutto sul palco dei big nel 2005 a fianco di Toto Cutugno con il brano “Come noi nessuno al mondo”. Affianca anche Claudio Baglioni e molti altri grandi della canzone italiana.

Nel 2017 ha vinto la medaglia d’oro alla Maratona di Roma nei giochi paralimpici, infatti Annalisa soffre di una particolare malattia chiamata retinite pigmentosa e degenerazione maculare, aspetto che però non le ha mai impedito di crescere come professionista e farsi strada nel mondo della musica. Domenica l’abbiamo vista su Canale 5 accanto a Michelle Hunziker, commentiamo il suo look?

Annalisa Minetti abito scollatissimo sul seno, il suo fascino crea l’apoteosi in studio e sui social

